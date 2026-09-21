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Китай заявив про загрозу стабільності через комплекси США Typhon у Японії

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай заявив про загрозу стабільності через комплекси США Typhon у Японії
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Typhon

Пекін розкритикував розміщення американських наземних ракетних комплексів «Typhon» на території Японії. Китайська сторона вважає, що вони загрожують стратегічному балансу в регіоні та підвищують ризик військового протистояння. Таку позицію 21 вересня висловив речник МЗС КНР Го Цзякунь. Його заяву оприлюднило посольство Китаю на Філіппінах.

📢 «Система Typhon – це стратегічна наступальна зброя. Її розміщення японською стороною прискорює процес мілітаризації, посилює ризик військової ескалації та гонки озброєнь, загрожує стратегічному балансу і стабільності в регіоні», — наголосив він.

За словами дипломата, розгортання цих комплексів також завдає шкоди законним інтересам сусідніх держав у сфері безпеки. Го Цзякунь підтвердив, що Китай неодноразово висловлював протест дипломатичними каналами та нещодавно передав Японії відповідну ноту.

Раніше проти розміщення «Typhon» виступила москва. МЗС рф повідомило про офіційний протест і вимогу вивести системи з японської території, передає Associated Press. У рф називали їхнє розгортання «неприпустимим», зокрема й у межах навчань.

📌 Typhon і які ракети використовує система

Суперечка розгортається на тлі військової співпраці США та їхніх союзників у регіоні. У вересні американські, японські й південнокорейські сили провели тристоронні навчання Freedom Edge.

Водночас розміщення «Typhon» у Японії пов’язане з іншими навчаннями — Valiant Shield та Orient Shield. За інформацією Stars and Stripes із посиланням на японське оборонне відомство, системи передбачалося розгорнути на авіабазі Каноя на острові Кюсю для участі в цих маневрах.

ℹ️ Typhonмобільний наземний ракетний комплекс сухопутних військ США, призначений для застосування ракет SM-6 і крилатих ракет Tomahawk. Таке озброєння зазначене в бюджетних матеріалах американського оборонного відомства.

Дальність ураження залежить від типу та модифікації ракети. Зокрема, для Tomahawk Block IV/V у відкритій довідці ВМС США наведено показник близько 1600 км.

👉 Також нагадаємо, що Німецькі та шведські військові проводять спільні навчання Silver Wotan, під час яких тренуються швидко перекидати підрозділи й озброєння на острів Готланд у Балтійському морі.

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