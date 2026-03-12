Трамп заявив про перемогу США у війні з Іраном

Перемога США у військовому конфлікті з Іраном, за словами президента Дональда Трампа, вже фактично досягнута, однак американські сили поки залишаються на бойових позиціях для завершення операції. Відповідну заяву глава Білого дому зробив під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі в ніч проти 12 березня.

📢 «Ми перемогли. Повірте мені, ми перемогли. Знаєте, ніколи не хочеться надто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. У першу ж годину все було закінчено», – сказав Трамп.

За його словами, у ході бойових дій американські військові завдали значних втрат іранським збройним силам. Президент США заявив, що Сполученим Штатам вдалося знищити 58 кораблів військово-морських сил Ірану.

☝️ Водночас, попри заяви про досягнуту перемогу США, американські сили продовжують перебувати на бойових позиціях. Трамп пояснив, що операцію необхідно завершити повністю, щоб уникнути подальших загроз.

📢 «Ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу», – зазначив президент США.

У своїй промові він також наголосив, що останні військові дії американських сил завдали серйозної шкоди Ірану. При цьому Трамп підкреслив, що Вашингтон не зацікавлений у регулярному повторенні подібних військових кампаній.

📢 «Ми не хочемо повертатися кожні два роки», – додав він.

За словами американського президента, США прагнуть завершити конфлікт таким чином, щоб подібні ситуації не виникали знову в майбутньому.

Нагадаємо, два дні тому Дональд Трамп уже заявляв, що війна між США та Іраном майже завершена. Тоді він пояснив це тим, що Тегеран нібито втратив значну частину свого озброєння, що, за його словами, суттєво обмежує можливості Ірану продовжувати бойові дії.

👉 Також було повідомлено, що атаки на судна у районі Перської затоки за останню добу зафіксували щонайменше шість разів. Частина комерційних кораблів отримала серйозні пошкодження, а на борту деяких із них спалахнули пожежі.