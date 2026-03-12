Іран продовжує атаки на комерційні судна у Перській затоці

Атаки на судна у районі Перської затоки за останню добу зафіксували щонайменше шість разів. Частина комерційних кораблів отримала серйозні пошкодження, а на борту деяких із них спалахнули пожежі. Про це повідомляє Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

За наявними даними, найбільше постраждали два нафтові танкери – Zefyros під прапором Мальти та Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів.

Судна були атаковані безпілотними катерами поблизу узбережжя Іраку, внаслідок чого зазнали серйозних пошкоджень.

За інформацією телеканалу CNN, унаслідок нападу одна людина загинула, ще 38 моряків вдалося врятувати з танкерів, які загорілися у територіальних водах Іраку.

Окремий інцидент стався у четвер приблизно за 35 кілометрів на північ від порту Джабаль-Алі в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними UKMTO, там Іран завдав удару по контейнеровозу, після чого на судні виникла пожежа.

Ще один напад стався 11 березня поблизу Ормузької протоки, де ракетного удару зазнав суховантаж Mayuree Naree під прапором Таїланду. Внаслідок атаки стався потужний вибух, після якого спалахнула пожежа у машинному відділенні судна.

☝️ 20 членів екіпажу вдалося врятувати силами військово-морських сил Оману, однак ще троє моряків вважаються зниклими безвісти. Сам суховантаж отримав значні пошкодження.

Крім того, у середу атакам піддалися ще два комерційні судна:

Один із них — контейнеровоз біля узбережжя Рас-ель-Хайми в ОАЕ, інший — суховантаж поблизу Дубая. Після ударів на обох суднах спалахнули пожежі, проте члени екіпажів у цих інцидентах не постраждали.

За інформацією ЗМІ, від початку загострення конфлікту в районі Перської затоки іранські удари зачепили вже понад 13 комерційних суден.

👉 Нагадаємо, раніше Іран заявляв про встановлення контролю над Ормузькою протокою, а також повідомляв про ураження десяти танкерів у цьому стратегічному морському коридорі.

Ормузька протока вважається одним із найважливіших транспортних маршрутів для світового експорту нафти, тому будь-які інциденти в цьому районі можуть суттєво впливати на глобальний енергетичний ринок.