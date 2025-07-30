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Трамп: Сі Цзіньпін збирається приїхати до США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп: Сі Цзіньпін збирається приїхати до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір відвідати Сполучені Штати найближчим часом. Про це він повідомив в інтерв’ю Breitbart News.

📢 «Сі хоче, щоб я приїхав до Китаю, і сам збирається приїхати сюди», — заявив Трамп.

За його словами, зустріч із главою КНР може відбутися вже цього року — або в Китаї, або у Білому домі.

Раніше Трамп уже підтверджував можливість свого візиту до Пекіна, однак деталі залишаються неузгодженими.

☝️ Нагадаємо, у липні в ЗМІ з’явилася інформація про можливу зустріч Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа у вересні на військовому параді в Китаї з нагоди завершення Другої світової війни.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що може відвідати Китай. Однак, він наголосив: такий візит можливий виключно у відповідь на особисте запрошення глави КНР.

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