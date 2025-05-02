Трамп оголосив перемогу США у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social про намір офіційно відзначати 8 травня як День перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Також вказано, що 11 листопада пропонується відзначати, як День перемоги у Першій світовій війні.

📢 «Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги. Але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні», — написав Трамп.

Він наголосив, що Сполучені Штати перемогли в обох війнах, і водночас розкритикував нинішній стан політики пам’яті в країні:

📢 «США виграли обидві війни, і ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском. Але наша країна ніколи нічого не святкує».

На думку експрезидента, причина в тому, що «у нас більше нема лідерів, що знають, як це робити».

📢 «Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!» — підсумував Трамп, виклавши свою позицію щодо необхідності вшанування історичних здобутків США.

☝️ Також нагадаємо, що в четвер, 1 травня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц (також згадується як Волтц) та його заступник Алекс Вонг будуть усунуті з посад.