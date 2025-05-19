Трамп повідомив подробиці розмови з путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що росія та Україна розпочнуть перемовини про припинення бойових дій і завершення війни. Таку заяву він зробив після телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним. Про це Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

📢 «Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про ПОВНЕ закінчення війни. Умови будуть узгоджені між двома сторонами – як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Тон та дух розмови були відмінними. Якби це було не так, я сказав би про це прямо зараз, а не пізніше…», – зазначив Трамп.

За його словами, після завершення розмови з путіним він негайно повідомив про домовленості українському президенту Володимиру Зеленському. А також звернувся до керівників провідних країн Європи. Зокрема, про початок перемовин були поінформовані: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Александер Стубб.

📞 Як відомо, телефонна розмова між Трампом і путіним відбулася 19 травня та тривала понад дві години. Основною темою переговорів стало можливе перемир’я в Україні та узгодження умов припинення бойових дій. Перед цим Трамп провів також телефонну бесіду з Володимиром Зеленським.

🗣️ кремль уже прокоментував результати перемовин. Так путін заявив, що розмова з Трампом була «змістовною, відвертою і вельми корисною». Також він наголосив, що подякував американському лідеру за участь США у сприянні відновленню прямих переговорів між росією та Україною. За його словами, рф готова працювати над меморандумом, який охоплює питання припинення вогню та участі обох сторін у врегулюванні конфлікту.

📈 Крім того, Трамп зазначив, що росія нібито зацікавлена у розширенні масштабної торгівлі зі США після завершення цієї, за його словами, «катастрофічної кривавої бійні». Американський президент підкреслив, що підтримує таку ідею, оскільки, на його думку, росія має великі економічні можливості для створення робочих місць та підвищення рівня життя.