Трамп підписав указ про спрощення експорту зброї США

У середу, 9 квітня, президент США Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на реформу системи експорту озброєння та обладнання. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Цей документ покликаний усунути бюрократичні перепони, які ускладнюють процес продажу зброї за кордон, і стимулювати зростання обсягів експорту зброї США.

📢 «Ми не можемо ефективно та надійно постачати системи озброєнь нашим ключовим союзникам, і головна причина цього – неефективність та непослідовність у процесі схвалення продажів», — заявив радник Білого дому Вілл Шарф під час церемонії підписання указу в Овальному кабінеті.

Документ передбачає залучення Міністерства оборони, Державного департаменту та інших відомств до перегляду чинної системи міжнародних продажів озброєнь США. Головна мета — зробити її більш передбачуваною, прискорити укладання контрактів, сприяти створенню нових робочих місць у США та забезпечити зростання прибутків американських компаній оборонного сектору.

Очікується, що від нововведень виграють такі гіганти, як Lockheed Martin, RTX (колишня Raytheon Technologies) та Boeing.

Наразі американський закон про експорт озброєнь та обладнання надає Конгресу право переглядати експортні угоди залежно від статусу партнерства з країною та обсягу продажу.

Крім цього, президент США підписав ще один указ, що передбачає повну модернізацію системи закупівель Пентагону.

📢 «Ми модернізуємо структуру закупівель, щоб Міністерство оборони могло швидше адаптуватися до нових викликів», — додав Шарф.

За словами джерел Reuters, в межах реформ проведуть аудит чинних закупівельних програм, аби гарантувати ефективне використання бюджетних коштів.

☝️ Нагадаємо, що під час своєї першої каденції Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, як Конгрес затягує схвалення збройових угод. У 2019 році він обійшов цю процедуру, посилаючись на надзвичайний стан у зв’язку з ескалацією в Ірані. Було схвалено продаж зброї Саудівській Аравії, ОАЕ та Йорданії на суму понад $8 мільярдів.

📌 Також у середу, 9 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова закупити в США засоби ППО та інші види озброєння на суму від 30 до 50 мільярдів доларів.

📌 Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив, що США тимчасово призупиняють запровадження додаткових тарифів (поставили на «паузу») для більшості країн.