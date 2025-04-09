Трамп оголосив паузу в торговельній війні на 90 днів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що США тимчасово призупиняють запровадження додаткових тарифів (поставили на «паузу») для більшості країн. Про це він написав на власній сторінці у Truth Social.

За його словами, понад 75 держав звернулися до американської сторони з проханням обговорити актуальні торговельні питання — від мит та бар’єрів до валютних маніпуляцій і нетарифних обмежень. Водночас жодна з них не вжила кроків у відповідь після оголошення Вашингтоном нової тарифної політики.

📢 «Я санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за увагу до цього питання», – зазначив Трамп у своєму повідомленні.

Це рішення стало черговим кроком після того, як 2 квітня Трамп оголосив про масштабні заходи у сфері зовнішньої торгівлі. Тоді він повідомив про початок торгової війни з усім світом, заявивши про запровадження імпортних мит у межах від 10% до 50%, залежно від країни походження товарів.

Кілька днів потому, 8 квітня, США підвищили імпортне мито на китайську продукцію до рекордного рівня в 104%.

У відповідь на підвищення імпортного мита на китайські товари, влада КНР оголосила про дзеркальні заходи. З 10 квітня в країні почне діяти додаткове мито в розмірі 50% на американську продукцію. Таким чином, загальний відсоток мит з боку Китаю становитиме 84%.