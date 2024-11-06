Трамп переміг на виборах та повертається до Білого дому – ЗМІ

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2024 у США. Про це повідомляє агентство Associated Press в середу, 6 листопада.

Відзначено, що Трамп переміг у штаті Вісконсин, отримавши 10 голосів виборників від цього регіону, що допомогло йому досягти необхідних для перемоги 270 голосів.

Згідно з інтерактивною картою агентства, загальна кількість голосів виборників за Трампа наразі складає вже 277. Його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс набрала 224 голоси.

Наразі підрахунок голосів триває у п’яти штатах, де у чотирьох із них лідирує Трамп. Раніше Дональд Трамп оголосив про свою перемогу, а більшість світових лідерів вже привітали його з обранням на посаду президента США.

Також Республіканська партія забезпечила більшість у Сенаті та зберегла перевагу у Палаті представників.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський став одним із перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з його перемогою на президентських виборах у США.