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Трамп переміг на виборах та повертається до Білого дому – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп переміг на виборах та повертається до Білого дому - ЗМІ

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2024 у США. Про це повідомляє агентство Associated Press в середу, 6 листопада.

Відзначено, що Трамп переміг у штаті Вісконсин, отримавши 10 голосів виборників від цього регіону, що допомогло йому досягти необхідних для перемоги 270 голосів.

Згідно з інтерактивною картою агентства, загальна кількість голосів виборників за Трампа наразі складає вже 277. Його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс набрала 224 голоси.

Трамп переміг на виборах та повертається до Білого дому - ЗМІ

Наразі підрахунок голосів триває у п’яти штатах, де у чотирьох із них лідирує Трамп. Раніше Дональд Трамп оголосив про свою перемогу, а більшість світових лідерів вже привітали його з обранням на посаду президента США.

Також Республіканська партія забезпечила більшість у Сенаті та зберегла перевагу у Палаті представників.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський став одним із перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з його перемогою на президентських виборах у США.

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