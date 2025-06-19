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Трамп: Іран був за кілька тижнів від створення ядерної зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп: Іран був за кілька тижнів від створення ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран був за кілька тижнів від отримання ядерної зброї. Його слова наводить британське видання The Guardian у середу, 18 червня.

📢 «Вони (влада Ірану — ред.) мали укласти угоду, я запропонував їм чудові умови. (…) Зрештою вони вирішили не робити цього, і тепер шкодують, що не зробили», — заявив Трамп.

За словами президента, іранські чиновники нині прагнуть переговорів з Вашингтоном.

📢 «Вони хочуть приїхати в Білий дім, але тепер ситуація інша. Тепер її важче підписати», — наголосив він.

Трамп підкреслив, що категорично виступає проти ядерної зброї в руках Ірану.

📢 «Я скажу це дуже просто: Іран не може мати ядерну зброю. Занадто багато руйнувань. І вони б її використали. Знаєте, я вірю, що вони її використають», — зазначив колишній президент.

Цю позицію він також пов’язав з необхідністю можливої військової операції Ізраїлю проти Тегерана. За даними The Guardian, Трамп розглядає варіант долучення США до ізраїльської кампанії та завдання американських ударів по ядерних об’єктах Ірану.

☝️ Видання також зазначає, що хоча деякі союзники Трампа висловлюють обережність щодо нового військового конфлікту, сам політик переконаний у підтримці такої стратегії серед своїх виборців.

📢 «Мої прихильники не хочуть, щоб Іран отримав ядерну зброю», — підкреслив він.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав усіх негайно покинути столицю Ірану та звинуватив Тегеран у провалі мирних домовленостей. На тлі нових обстрілів Ізраїлю з боку Ірану американський лідер посилив тиск на Тегеран і заявив про постійний зв’язок з Ізраїлем.

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