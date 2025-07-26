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Таїланд вводить воєнний стан на кордоні з Камбоджею

Денис Молотов
Денис Молотов
Таїланд вводить воєнний стан на кордоні з Камбоджею

Влада Таїланду ввела воєнний стан у восьми прикордонних районах провінцій Чантабурі та Трат. Причиною стала різка ескалація збройного протистояння з Камбоджею, що триває вже кілька діб. Про це 25 липня повідомило тайське видання The Nation Thailand.

Згідно з офіційною декларацією командування прикордонної оборони, воєнний стан було оголошено у зв’язку з активним застосуванням сили і вогнепальної зброї з боку камбоджійських військових. Документ набув чинності у п’ятницю, 25 липня.

📢 «Це рішення спрямоване на забезпечення національного суверенітету, територіальної цілісності та безпеки громадян Таїланду», — йдеться в заяві військового командування.

Райони під воєнним станом

Воєнний стан запроваджено у таких районах провінції Чантабурі:

  • Муанг Чантабурі;
  • Тха Май;
  • Макхам;
  • Лем Сін;
  • Кенг Ханг Мео;
  • На Яй Ам;
  • Кхао Кхітчакут.

А також у районі Кхао Самін провінції Трат.

🔥 Збройний конфлікт із Камбоджею: що відомо

Як повідомлялось раніше, на тайсько-камбоджійському кордоні відбуваються артилерійські обстріли з обох сторін. За даними тайської сторони, Камбоджа використовує важке озброєння, зокрема:

  • Артилерію;
  • реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” радянського виробництва.

Під удари потрапили цивільні об’єкти — школи, лікарні, житлові квартали. Таїланд звинувачує камбоджійську армію в умисних атаках на мирне населення. У свою чергу, Камбоджа заявила, що Таїланд застосовував касетні боєприпаси.

Жертви та евакуація

За останніми даними The Guardian, з прикордонних районів Таїланду евакуйовано щонайменше 138 тисяч людей. Кількість загиблих сягнула 16 осіб, серед яких 14 — цивільні мешканці, включно з 8-річним хлопчиком.

Конфлікт також призвів до десятків поранених з обох сторін. Це вже другий день поспіль, коли сторони обмінюються ударами, зокрема із застосуванням артилерії.

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