Таїланд вводить воєнний стан на кордоні з Камбоджею

Влада Таїланду ввела воєнний стан у восьми прикордонних районах провінцій Чантабурі та Трат. Причиною стала різка ескалація збройного протистояння з Камбоджею, що триває вже кілька діб. Про це 25 липня повідомило тайське видання The Nation Thailand.

Згідно з офіційною декларацією командування прикордонної оборони, воєнний стан було оголошено у зв’язку з активним застосуванням сили і вогнепальної зброї з боку камбоджійських військових. Документ набув чинності у п’ятницю, 25 липня.

📢 «Це рішення спрямоване на забезпечення національного суверенітету, територіальної цілісності та безпеки громадян Таїланду», — йдеться в заяві військового командування.

Райони під воєнним станом

Воєнний стан запроваджено у таких районах провінції Чантабурі:

Муанг Чантабурі;

Тха Май;

Макхам;

Лем Сін;

Кенг Ханг Мео;

На Яй Ам;

Кхао Кхітчакут.

А також у районі Кхао Самін провінції Трат.

🔥 Збройний конфлікт із Камбоджею: що відомо

Як повідомлялось раніше, на тайсько-камбоджійському кордоні відбуваються артилерійські обстріли з обох сторін. За даними тайської сторони, Камбоджа використовує важке озброєння, зокрема:

Артилерію;

реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” радянського виробництва.

Під удари потрапили цивільні об’єкти — школи, лікарні, житлові квартали. Таїланд звинувачує камбоджійську армію в умисних атаках на мирне населення. У свою чергу, Камбоджа заявила, що Таїланд застосовував касетні боєприпаси.

Жертви та евакуація

За останніми даними The Guardian, з прикордонних районів Таїланду евакуйовано щонайменше 138 тисяч людей. Кількість загиблих сягнула 16 осіб, серед яких 14 — цивільні мешканці, включно з 8-річним хлопчиком.

Конфлікт також призвів до десятків поранених з обох сторін. Це вже другий день поспіль, коли сторони обмінюються ударами, зокрема із застосуванням артилерії.