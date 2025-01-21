Трагедія на курорті в Туреччині: загинуло 66 людей

У Туреччині сталася масштабна трагедія: внаслідок пожежі на гірськолижному курорті загинули 66 людей, ще 51 особа отримала травми. Про це повідомляють CNN Turk і Daily Sabah.

Інцидент стався вночі 21 січня в готелі, розташованому на території Kartalkaya Ski Center у провінції Болу. Полум’я охопило верхні поверхи та дах 12-поверхового будинку.

Очевидці трагедії з готелю розповіли, що до останнього не підозрювали про небезпеку, яка стала очевидною лише тоді, коли вони почули крики про допомогу з коридорів.

📢 «Пожежна сигналізація не спрацювала, і в коридорах вже стояв густий їдкий дим. Ми насилу змогли вибратися», — зазначили туристи, які перебували в готелі.

Пожежа розпочалася в одному з номерів на четвертому поверсі будівлі. Інцидент стався в період шкільних канікул, коли в готелі перебувало близько 234 гостей.

За словами очевидців, деякі туристи рятувалися за допомогою зв’язаних простирадл, однак двоє людей загинули, вистрибнувши з вікна. Крім того, гості стверджують, що поруч не було вогнегасників. Ситуацію ускладнювала і складна локація готелю, побудованого на скелі.

Для ліквідації пожежі на місце прибуло щонайменше 30 пожежних машин і 28 автомобілів швидкої допомоги. Влада мобілізувала 267 рятувальників. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ведеться розслідування для встановлення відповідальних за трагедію.

📢 «Вживаються і будуть вживатися всі необхідні кроки для з’ясування інциденту та повної відповідальності винних», — наголосив глава держави.

На місце події також прибули міністри внутрішніх справ, охорони здоров’я, культури та туризму, а також керівник служби з надзвичайних ситуацій.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що ведучий 1+1 Марафон та ТСН Святослав Гринчук зробив обмовку в прямому ефірі, назвавши туристичний курорт Буковель “терористичним”.