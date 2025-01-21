Вівторок, 21 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трагедія на курорті в Туреччині: загинуло 66 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Трагедія на курорті в Туреччині: загинуло 66 людей

У Туреччині сталася масштабна трагедія: внаслідок пожежі на гірськолижному курорті загинули 66 людей, ще 51 особа отримала травми. Про це повідомляють CNN Turk і Daily Sabah.

Інцидент стався вночі 21 січня в готелі, розташованому на території Kartalkaya Ski Center у провінції Болу. Полум’я охопило верхні поверхи та дах 12-поверхового будинку.

Очевидці трагедії з готелю розповіли, що до останнього не підозрювали про небезпеку, яка стала очевидною лише тоді, коли вони почули крики про допомогу з коридорів.

📢 «Пожежна сигналізація не спрацювала, і в коридорах вже стояв густий їдкий дим. Ми насилу змогли вибратися», — зазначили туристи, які перебували в готелі.

Пожежа розпочалася в одному з номерів на четвертому поверсі будівлі. Інцидент стався в період шкільних канікул, коли в готелі перебувало близько 234 гостей.

За словами очевидців, деякі туристи рятувалися за допомогою зв’язаних простирадл, однак двоє людей загинули, вистрибнувши з вікна. Крім того, гості стверджують, що поруч не було вогнегасників. Ситуацію ускладнювала і складна локація готелю, побудованого на скелі.

Для ліквідації пожежі на місце прибуло щонайменше 30 пожежних машин і 28 автомобілів швидкої допомоги. Влада мобілізувала 267 рятувальників. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ведеться розслідування для встановлення відповідальних за трагедію.

📢 «Вживаються і будуть вживатися всі необхідні кроки для з’ясування інциденту та повної відповідальності винних», — наголосив глава держави.

На місце події також прибули міністри внутрішніх справ, охорони здоров’я, культури та туризму, а також керівник служби з надзвичайних ситуацій.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що ведучий 1+1 Марафон та ТСН Святослав Гринчук зробив обмовку в прямому ефірі, назвавши туристичний курорт Буковель “терористичним”.

Попередня стаття
700 тисяч вбитих солдатів: Трамп назвав втрати України у війні
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Іспанську мову прибрали з сайту Білого дому та запропонували «йти додому»

ПОЛІТИКА

Ізраїль пропонує віддати Україні російську зброю

ПОЛІТИКА

За провальну оборону Харківщини арештовано полковника Лапіна

КРИМІНАЛ

«Терористичний» курорт Буковель: телемарафон

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб: 55 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

До Овального кабінету в Білому домі повернулась кнопка виклику «дієтична кола»

ПОЛІТИКА

Надання військової допомоги Україні від США продовжиться

ЕКОНОМІКА

У Raiffeisen Bank на росії конфіскують €2 млрд

ЕКОНОМІКА

Куп’янськ під повторним обстрілом: є поранені – ОВА

ВІЙНА

Мексиканську затоку та найвищу гору США Трамп вже перейменував

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип