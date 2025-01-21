Вівторок, 21 Січня, 2025
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«Терористичний» курорт Буковель: телемарафон

Денис Молотов
Денис Молотов
«Терористичний» курорт Буковель: телемарафон

Ведучий 1+1 Марафон та ТСН Святослав Гринчук зробив обмовку в прямому ефірі, назвавши туристичний курорт Буковель “терористичним”. Цей випадок активно обговорюють у Telegram-каналі “Івано-Франківськ 24/7”.

📢 «Терористичний курорт Буковель» — чи це була обмовка по-Фрейду? “Таку характеристику франківського елітного курорту ще ніхто не давав”, — зазначено у повідомленні каналу, який також опублікував коротке відео з моментом висловлювання ведучого.

Святослав Гринчук, розповідаючи про програму реабілітації військових у Карпатах, заявив:

📢 «Унікальний досвід психологічного відновлення військових: 7 днів із сім’єю в Карпатах, де тільки сон, їжа і прогулянки. Таку реабілітацію фронтовикам запропонував терористичний курорт Буковель».

На офіційному сайті ТСН опубліковано сюжет під назвою «Реабілітація для військових у Буковелі: як відпочити на курорті безкоштовно». У тексті зазначено: «…Таку реабілітацію фронтовикам запропонував туристичний курорт “Буковель”».

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Вараській громаді Рівненської області правоохоронці розпочали перевірку після скандалу в місцевому ліцеї, де вчитель застосував фізичну силу до учня 8 класу.

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