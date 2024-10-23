Середа, 23 Жовтня, 2024
12 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОДІЇТеракт у столиці Туреччини: є загиблі та поранені
ПОДІЇ

Теракт у столиці Туреччини: є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Теракт у столиці Туреччини: є загиблі та поранені

У столиці Туреччини, Анкарі, перед будівлею аерокосмічної компанії стався теракт, у результаті якого загинули люди. Про це інформує Anadolu Ajansı в середу, 23 жовтня.

📢 «Терористична атака була здійснена на об’єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc.(TUSAŞ)  в Анкарі. На жаль, після теракту у нас є загиблі та поранені», — повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За наявною інформацією, інцидент супроводжувався вибухом та стріляниною. Працівники підприємства були евакуйовані. Кількість загиблих досягла щонайменше трьох осіб, серед яких є охоронці, які першими зустріли нападника на КПП. Також є постраждалі.

На місці події працюють правоохоронні органи, медики та пожежники.

З’явилися перші фотографії ймовірних терористів, які вчинили вибух і стрілянину в Анкарі. За даними турецьких ЗМІ, нападники під’їхали до входу на автомобілі, після чого розпочалася перестрілка, а згодом стався вибух поблизу КПП.

Відомо, що компанія TUSAŞ займається виробництвом безпілотників Anka, штурмових гелікоптерів T129 ATAK, супутників для розвідки, а також модернізацією винищувачів F-16.

☝️ Нагадаємо, що торік у межах масштабної антитерористичної операції Сили безпеки Туреччини затримали понад 900 осіб за підозрою у зв’язках з терористичними угрупованнями. Операція проводилася після теракту біля будівлі МВС в Анкарі 1 жовтня, де під час нападу загинув один із терористів, а двоє поліцейських отримали поранення.

📌 Також раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності повернення Криму під контроль України. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи.

Попередня стаття
Олександр Рувін: електронний реєстр озброєння – необхідний крок до прискорення ідентифікації зброї рф
Наступна стаття
Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

€35 млрд для України остаточно затвердила Європейська Рада

ВАЖЛИВО

Боголюбов приховав активи від Лондонського суду: загрожує арешт в Англії

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Кабінет Міністрів змінив критерії бронювання працівників

ВЛАДА

Олександр Рувін: електронний реєстр озброєння – необхідний крок до прискорення ідентифікації зброї рф

ПОДІЇ

Росіяни руйнують Лиман: черговий авіаудар по житловому будинку

ВІЙНА

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

ПОДІЇ

Херсонщина під російським обстрілом: постраждали мирні жителі

ВІЙНА

Україна отримала черговий транш від МВФ на $1,1 мільярда

ЕКОНОМІКА

Ляшко запитали про відставку на тлі скандалу з МСЕК

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ