Теракт у столиці Туреччини: є загиблі та поранені

У столиці Туреччини, Анкарі, перед будівлею аерокосмічної компанії стався теракт, у результаті якого загинули люди. Про це інформує Anadolu Ajansı в середу, 23 жовтня.

📢 «Терористична атака була здійснена на об’єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc.(TUSAŞ) в Анкарі. На жаль, після теракту у нас є загиблі та поранені», — повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За наявною інформацією, інцидент супроводжувався вибухом та стріляниною. Працівники підприємства були евакуйовані. Кількість загиблих досягла щонайменше трьох осіб, серед яких є охоронці, які першими зустріли нападника на КПП. Також є постраждалі.

На місці події працюють правоохоронні органи, медики та пожежники.

З’явилися перші фотографії ймовірних терористів, які вчинили вибух і стрілянину в Анкарі. За даними турецьких ЗМІ, нападники під’їхали до входу на автомобілі, після чого розпочалася перестрілка, а згодом стався вибух поблизу КПП.

Відомо, що компанія TUSAŞ займається виробництвом безпілотників Anka, штурмових гелікоптерів T129 ATAK, супутників для розвідки, а також модернізацією винищувачів F-16.

☝️ Нагадаємо, що торік у межах масштабної антитерористичної операції Сили безпеки Туреччини затримали понад 900 осіб за підозрою у зв’язках з терористичними угрупованнями. Операція проводилася після теракту біля будівлі МВС в Анкарі 1 жовтня, де під час нападу загинув один із терористів, а двоє поліцейських отримали поранення.

📌 Також раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності повернення Криму під контроль України. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи.