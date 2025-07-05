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Телефонна дипломатія без результатів або дозвіл на агресію

Денис Молотов
Денис Молотов
Телефонна дипломатія без результатів або дозвіл на агресію

Рішення президента США Дональда Трампа можуть створити враження безкарності у російського диктатора володимира путіна. Таку думку висловив журналіст британського видання The Telegraph Девід Блер у публікації від 4 липня. На його переконання, політика Вашингтона може мати серйозні наслідки для України.

📝 Блер зазначає, що майже відразу після телефонної розмови путіна з Трампом російські війська здійснили найбільшу з початку війни повітряну атаку на Київ, використавши понад 550 безпілотників та ракет. На його думку, така ескалація свідчить про впевненість кремля у відсутності жорсткої реакції з боку США.

☝️ Особливої критики зазнало рішення американського президента блокувати постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, які вже прямували до України. Це рішення, на думку журналіста, перетворило столицю на вразливу мішень та стало чітким сигналом для кремля про слабку позицію Вашингтона.

Відсутність нових санкцій з боку США, а також замороження військової допомоги, лише посилюють впевненість москви у тому, що Сполучені Штати не стануть заважати її агресії. У той час як Лондон та Брюссель продовжують вводити обмеження, Трамп демонструє нерішучість, зауважує оглядач.

Блер нагадує, що в американському Сенаті вже готовий законопроєкт щодо введення мит на імпорт російських енергоносіїв, однак немає жодних свідчень, що адміністрація Трампа зацікавлена в його реалізації.

📌 Попри низку телефонних контактів між Трампом і путіним, реального прогресу у припиненні війни немає. Під час останньої розмови російський диктатор відверто дав зрозуміти, що кремль не має наміру зупиняти бойові дії в Україні. Це, як зазначає журналіст, лише підтверджує небажання росії йти на компроміси.

У відповідь на ситуацію деякі американські конгресмени вже вимагають скасування замороження поставок зброї, вказуючи на критичну потребу України в оборонному озброєнні.

🔎 Як писали ЗМІ, рішення про призупинення допомоги було ухвалене міністром оборони Пітом Гегсетом, без узгодження з Конгресом. При цьому, за даними військових експертів, передача систем Україні не впливає на боєздатність армії США.

 

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