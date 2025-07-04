Гегсет знову без погодження обмежив поставки Україні

Призупинення поставок американського озброєння для України, яке викликало різке занепокоєння серед союзників й членів Конгресу, виявилося одностороннім рішенням міністра оборони США Піта Гегсета. Про це повідомила телекомпанія NBC News з посиланням на трьох обізнаних осіб — двох неназваних помічників Конгресу та колишнього посадовця США, який мав безпосередній стосунок до цих процесів.

📢 «Це був крок, який Гегсет здійснив самостійно, без належної координації з Білим домом або з законодавчою гілкою влади», – вказують джерела видання.

До ініціативи приєднався заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі, який вже тривалий час виступає за зменшення військової присутності США в Україні та переорієнтацію на протидію Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

☝️ За інформацією NBC, це не перший подібний крок з боку Гегсета. У лютому він вже призупиняв надання допомоги, що тоді викликало різку критику з боку голови Комітету Сенату з питань збройних сил Роджера Вікера, який назвав це «помилкою новачка». Інший подібний випадок трапився у травні. В обох випадках рішення довелося скасувати протягом кількох днів після тиску з боку Конгресу.

Критика з обох партій

Останнє рішення про припинення частини поставок викликало незадоволення у представників обох основних партій США. Джерела зазначають, що ні республіканці, ні демократи не були попереджені. В обох фракціях перевіряли, чи не порушує цей крок законодавчі вимоги щодо обов’язкового надання безпекової допомоги Україні.

📢 «Ми перевірили цифри. Ми не бачимо дефіциту запасів, який би виправдовував припинення поставок», — заявив Адам Сміт, член Комітету Палати представників з питань збройних сил. – «Наші запаси не нижчі за ті, що були протягом попередніх трьох із половиною років війни в Україні», — наголосив він.

Формальне пояснення Пентагону

Згідно з джерелами NBC, призупинення військової допомоги було пов’язане із внутрішнім аудитом, який Пентагон ініціював у червні. Це стало наслідком меморандуму Гегсета, яким він зобов’язав Об’єднаний штаб перевірити рівень запасів усіх видів боєприпасів.

Оцінка справді виявила, що деякі типи високоточних боєприпасів перебувають на нижчому рівні, однак вони не перевищують критичний мінімум. Тож висновок штабу був чітким:

📢 «Передача подальшої допомоги Україні не загрожує стратегічній військовій готовності США».

Пентагон не надав публічного коментаря щодо цієї інформації станом на 4 липня, попри запит від журналістів NBC.

☝️ Нагадаємо, 2 липня США офіційно повідомили про призупинення частини постачань зброї Україні. Офіційною причиною вказувалося занепокоєння щодо потенційного виснаження внутрішніх резервів американської армії. Проте у Вашингтоні відмовилися назвати, про які саме системи озброєнь іде мова.

Тим часом президент Дональд Трамп у своєму коментарі підтвердив, що США продовжують постачати зброю Києву, але додав, що країна «має зважати на власні запаси».