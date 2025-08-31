Сили України готові для нових стратегічних ударів по росії

Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сили та засоби України вже підготовлені для ударів вглиб росії. Глава держави наголосив на активності українських підрозділів і запевнив, що нові діпстрайки також заплановані.

📢 «Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки», – заявив Зеленський.

За словами шостого президента України, російські війська зазнали найбільших втрат саме на Донеччині. При цьому вони не змогли реалізувати жодного зі своїх стратегічних завдань.

Володимир Зеленський додав, що на окремих ділянках фронту тривають стабілізаційні заходи, а українські підрозділи щотижня поповнюють свій «обмінний фонд». Це дозволяє підтримувати високий рівень боєздатності та гнучкість військ у відповідь на агресію.

Раніше стало відомо, що США схвалили постачання Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM. Державний департамент США затвердив продаж 3 350 авіаційних ракет великої дальності Extended Range Attack Munition (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів. Це рішення зміцнює оборонний потенціал України та підвищує її спроможність завдавати точних ударів у глибині ворожої території.

Українські підрозділи отримують не лише сучасне озброєння, а й стратегічну підтримку міжнародних партнерів. Поєднання власних сил та міжнародної допомоги створює ефективну систему стримування та захисту держави від подальшої агресії.