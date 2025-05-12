Понеділок, 12 Травня, 2025
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Сили оборони знищили 55 дронів Shahed під час нічної атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
Сили оборони знищили 55 дронів Shahed під час нічної атаки

Українські військові знищили 55 російських ударних дронів типу «Shahed» під час масованої нічної атаки 11–12 травня. Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів вважаються локаційно втраченими. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці 12 травня.

Згідно з офіційним зведенням, російські війська почали атаку близько 23:00 11 травня, використовуючи загалом 108 ударних безпілотників. Пуски здійснювались із шести напрямків: Брянська, Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди на тимчасово окупованому Кримському півострові.

📢 «Станом на 08:30 12 травня підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (та інших безпілотників) у східних, північних, південних і центральних регіонах», – повідомили в Повітряних силах.

Сили оборони знищили 55 дронів Shahed під час нічної атакиЩе 30 дронів-імітаторів були локаційно втрачені, однак це не призвело до негативних наслідків.

Оборону українського неба забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

📌 Від чергової ворожої повітряної атаки, фіксуються наслідки в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Донецькій та Житомирській.

📢 «Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – наголосили в командуванні.

☝️ Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1170 російських військових.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок удару російського безпілотника по вантажному потягу на Донеччині 12 травня постраждав машиніст. Атака не зупинила руху поїздів у регіоні – залізничники продовжують виконувати завдання навіть у складних умовах поблизу зони бойових дій.

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