Сили оборони знищили 55 дронів Shahed під час нічної атаки

Українські військові знищили 55 російських ударних дронів типу «Shahed» під час масованої нічної атаки 11–12 травня. Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів вважаються локаційно втраченими. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці 12 травня.

Згідно з офіційним зведенням, російські війська почали атаку близько 23:00 11 травня, використовуючи загалом 108 ударних безпілотників. Пуски здійснювались із шести напрямків: Брянська, Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди на тимчасово окупованому Кримському півострові.

📢 «Станом на 08:30 12 травня підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (та інших безпілотників) у східних, північних, південних і центральних регіонах», – повідомили в Повітряних силах.

Ще 30 дронів-імітаторів були локаційно втрачені, однак це не призвело до негативних наслідків.

Оборону українського неба забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

📌 Від чергової ворожої повітряної атаки, фіксуються наслідки в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Донецькій та Житомирській.

📢 «Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – наголосили в командуванні.

☝️ Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1170 російських військових.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок удару російського безпілотника по вантажному потягу на Донеччині 12 травня постраждав машиніст. Атака не зупинила руху поїздів у регіоні – залізничники продовжують виконувати завдання навіть у складних умовах поблизу зони бойових дій.