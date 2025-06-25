Четвер, 26 Червня, 2025
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Сибіга: Україна чекає сильних санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга: Україна чекає сильних санкцій проти росії

Україна очікує від Європейського Союзу реального посилення санкційного тиску на російську федерацію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами переговорів із новою головою європейської дипломатії Каєю Каллас.

📢 «Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на росію. Ми чекаємо, що вони будуть дійсно потужними і вдарять по військовому бюджету путіна.», – зазначив очільник МЗС України у своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, Україна очікує від ЄС не лише підтримки, а й чітких практичних дій. Зокрема щодо відкриття переговорів про членство в Євросоюзі.

📢 «Я підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера. Те, що одна країна перешкоджає цьому процесу, є неприйнятним», – наголосив Сибіга, не уточнивши, про яку саме державу йдеться.

Окрім цього, міністр подякував ЄС за вже надану підтримку — особливо в оборонній сфері.

📢 «Щиро вдячний за політичну та практичну підтримку України. Особливо дякую Каї Каллас за її чітке лідерство», – додав глава української дипломатії.

☝️ Нагадаємо, Андрій Сибіга повідомляв, що шостий президент України Володимир Зеленський поставив завдання дипломатичному корпусу щодо реалізації «місяця тиску» на рф.

📌 Також раніше, Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на черговий крок кремля щодо заборони української мови у школах на тимчасово окупованих територіях.

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