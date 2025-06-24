Вівторок, 24 Червня, 2025
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МЗС прокоментувало мовну заборону рф в окупованих школах

Денис Молотов
Денис Молотов
МЗС прокоментувало мовну заборону рф в окупованих школах

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на черговий крок кремля щодо заборони української мови у школах на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба зовнішньополітичного відомства у понеділок.

📢 «Імперська росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності», — йдеться в офіційному коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що це рішення — продовження багатовікової традиції кремля знищувати українську націю через мову, культуру та освіту.

☝️ За словами дипломатів, протягом століть москва намагалася заборонити українську мову понад 130 разів. Проте всі ці намагання виявилися марними.

📢 «Зрештою автори цих спроб згинули разом зі своїми указами, циркулярами та доносами, а українська мова пережила всіх гнобителів. Так само зійдуть на пси сучасні спроби продовжити царські репресії та сталінський лінгвоцид… Окупанти згинуть, а Чаплинка Куліша та решта Херсонщини, Запоріжжя та нашого Півдня були та будуть Україною. І коли російський чобіт забереться геть з української землі, вслід йому пролунає відбірне та міцне українське слово», — підкреслили в МЗС.

🔻 Також у міністерстві нагадали, що заборона української мови є одним із маркерів геноциду українського народу, передбаченого Конвенцією ООН 1948 року.

📌 Напередодні стало відомо, що Міністерство освіти рф виключило українську мову з федеральної загальноосвітньої програми. За даними російських ЗМІ, вона більше не викладатиметься в рамках рідної мови у школах так званих національних республік на всіх освітніх рівнях.

Водночас за даними міністерства освіти рф, у 2023–2024 навчальному році українську мову в обов’язковому порядку викладали лише в школах тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Саме там тепер запроваджено повну заборону.

У коментарях до цього рішення кремлівські медіа цинічно зазначили, що «українська мова буде виключена з освітніх блоків як рідна для шкіл у нових суб’єктах росії».

На цьому тлі варто відзначити, що низка європейських країн займає протилежну позицію. Так, нещодавно в Польщі було підтримано викладання української мови як другої іноземної у школах. Це стало частиною політики інтеграції та підтримки українських дітей-біженців, які залишаються на території Республіки Польща після початку повномасштабного вторгнення рф.

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