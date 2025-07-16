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Суми під ударом безпілотника: пошкодження цивільних об’єктів

Денис Молотов
Денис Молотов
Суми під ударом безпілотника: пошкодження цивільних об'єктів

росія знову атакувала Суми: вранці 16 липня ворожий безпілотник завдав удару по місту, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією Національної поліції Сумської області, під обстрілом опинились адміністративна будівля, два приватні домоволодіння та транспортні засоби.

📢 «Поліцейські перебувають на місці влучання, проводиться фіксація всіх пошкоджень. Наразі інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні поліції, оприлюдненому в Telegram.

Суми під ударом безпілотника: пошкодження цивільних об'єктів🔍 На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Фахівці здійснюють ретельний огляд зони ураження, вилучають уламки безпілотника, фіксують руйнування та проводять першочергові слідчі дії.

Внаслідок атаки зазнала ушкоджень адміністративна будівля, також постраждали два приватні будинки. Вибуховою хвилею понівечено транспорт, що перебував неподалік епіцентру удару. Характер пошкоджень уточнюється.

📌 Нагадаємо, зранку 14 липня російські війська атакували об’єкт освіти в Сумській громаді. Внаслідок влучання в Сумську бізнес-школу аграрного університету постраждало шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Будівля отримала значні пошкодження, включно з вибитими вікнами та зруйнованим входом.

🚨 Обстріл Сум залишається частиною систематичних атак росії на прифронтові міста, де зосереджено як цивільна, так і соціальна інфраструктура. Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликають громадян не ігнорувати сигнали сирен.

👉 Також нагадаємо, що російські війська у ніч на 16 липня здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Вінницькій області. Унаслідок влучань по цивільній та промисловій інфраструктурі постраждали щонайменше вісім людей, п’ятеро з яких — з опіками різного ступеня.

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