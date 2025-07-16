Масштабна атака на Вінниччину: зруйновані будинки, вісім постраждалих

Окупаційні російські війська у ніч на 16 липня здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Вінницькій області. Унаслідок влучань по цивільній та промисловій інфраструктурі постраждали щонайменше вісім людей, п’ятеро з яких — з опіками різного ступеня. Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Станом на 6:40 маємо вже 7 постраждалих. П’ятеро з них отримали опіки: двоє — у тяжкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкості», — повідомила посадовиця. За її словами, ворожі дрони влучили по об’єктах промислової інфраструктури, внаслідок чого на місцях ударів виникли пожежі.

🔥 Одну з пожеж вдалось оперативно локалізувати, на іншому об’єкті рятувальники продовжували боротьбу з вогнем до ранку. Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію і другої пожежі. До гасіння було залучено 116 рятувальників, 30 одиниць техніки, а також пожежний потяг від залізничної служби.

🏠 Окрім промислових об’єктів, постраждали й житлові будинки. У чотирьох приватних оселях зафіксовано пошкодження покрівель, вікон і дверей. Один будинок зазнав серйозних руйнувань.

🔄 За оцінками ОВА, над територією області зафіксовано запуск 28 ворожих безпілотників, з яких сили ППО знищили приблизно 18 цілей.

Раніше Заболотна повідомляла про потужні вибухи, що пролунали у Вінниці на світанку, які супроводжували атаку дронів. Пізніше стало відомо, що удари були спрямовані переважно на об’єкти цивільної промисловості.

📢 У коментарі ДСНС зазначили: «Станом на 8:00 — вісім людей травмовано та госпіталізовано. На місцях подій працюють усі відповідні служби».

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Нагадаємо, що в ніч на 15 липня під ворожу атаку потрапив Кривий Ріг — тоді російські війська випустили балістичну ракету та 28 дронів-камікадзе, спричинивши масштабні пожежі та знищення інфраструктури.

Також 15 липня ворог масовано атакував Харківщину, де зафіксовано щонайменше 17 вибухів. Постраждали троє людей. У кількох регіонах країни була оголошена повітряна тривога.