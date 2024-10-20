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Судитимуть «топпосадовиць» окупаційної влади на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть «топпосадовиць» окупаційної влади на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України зібрали докази проти двох «топпосадовиць» окупаційної адміністрації на Луганщині — «віцепрем’єрки» та керівниці так званої «виборчої комісії лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

З’ясовано, що Світлана Малахова, колишня чиновниця Луганської міськради, ще у 2014 році перейшла на бік окупаційної влади й отримала посаду «міністра праці та соціальної політики» в незаконному уряді так званої «лнр».

У 2023 році ватажок окупаційного угруповання «лнр» призначив її «заступником голови уряду». Вона продовжує працювати над інтеграцією окупованих територій у російську систему управління.

Інша підозрювана, Катерина Терещенко, також почала співпрацю з окупантами ще у 2014 році. Вона займала адміністративні посади в окупаційних структурах, а згодом стала «секретарем виборчої комісії лнр».

Цей незаконний орган відповідає за організацію та проведення псевдореферендумів та «виборів» на окупованих територіях під керівництвом центральної виборчої комісії росії та представників адміністрації президента рф.

У вересні 2023 року «виборча комісія лнр» організувала незаконні «вибори» до представницьких органів влади Луганщини. А вже в березні 2024 року відбулась імітація виборів президента росії (виборів путіна) на окупованих територіях.

Обидві жінки обвинувачуються в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років позбавлення волі. Всі матеріали кримінальних проваджень вже передані до суду, а фігуранток оголошено в розшук.

Судитимуть «топпосадовиць» окупаційної влади на Луганщині

Розслідування було проведено слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль УАЗ, що призвело до ліквідації російського майора армії загарбників, дмитра первухи.

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