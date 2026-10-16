Як ВПО отримати базову соціальну допомогу

13 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу — і з новин могло здатися, що ці гроші українці побачать лише у 2028 році. Насправді їх уже виплачують. Станом на 29 червня 2026 року допомогу, за даними Міністерства соціальної політики, отримували понад 22 тисячі сімей — близько 68 тисяч людей.

На Луганщині результати значно скромніші: за дев’ять місяців допомогу призначили лише шістьом людям. У жовтні обласне управління ПФУ вже спрямувало на ці виплати 15 639,71 гривні. Небагато навіть за мірками соціальної допомоги, але достатньо, щоб відкинути головний сумнів: програма не припадає пилом у постанові Кабміну, гроші за нею справді платять.

Річ у тім, що під однією назвою зараз існують два різні рішення. Перше — експеримент за постановою Кабміну №371, за яким допомогу можна оформити вже сьогодні. Друге — ухвалений парламентом законопроєкт, який має перетворити її на постійну систему з 1 січня 2028 року.

Станом на вечір 16 жовтня законопроєкт №15094 ще готується на підпис. Президент його не підписав, тож чинності він поки не набув. Для тих, хто хоче звернутися по допомогу зараз, це нічого не змінює: чекати 2028 року не потрібно.

Чи може ВПО отримати допомогу

Окремої базової допомоги для переселенців немає. ВПО звертаються на загальних підставах — як сім’ї або одинокі люди з низькими доходами.

Спочатку програма була доступна переважно тим, хто вже отримував допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам або тимчасову допомогу на дітей, чиї батьки не сплачують аліменти. З 1 листопада 2025 року коло заявників розширили. Тепер подати заяву можуть й інші сім’ї, якщо відповідають установленим критеріям.

Сам статус ВПО не дає автоматичного права на виплату. Водночас для незайнятих переселенців у правилах є окремий виняток: відсутність доходу або сплаченого ЄСВ у розрахунковому періоді не закриває родині шлях до допомоги, якщо на момент звернення людина зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу. В інших випадках значення матимуть склад родини, її доходи, зайнятість працездатних дорослих і майно.

Луганська реєстрація чи квартира на ТОТ також не перепона: ПФУ має враховувати фактичне місце проживання.

Як рахують суму

Базова величина у чинному експерименті становить 4 500 гривень. Це не фіксована виплата кожному заявнику, а число, від якого ПФУ починає розрахунок. На заявника враховують 4 500 гривень. Стільки ж — на кожну дитину до 18 років і кожного члена сім’ї з інвалідністю I або II групи. На іншого дорослого члена родини — 3 150 гривень, тобто 70% базової величини. Після цього від загальної суми віднімають середньомісячний дохід сім’ї.

Наприклад, родина складається з двох дорослих і дитини. Її розрахункова величина — 12 150 гривень: 4 500 на заявника, 3 150 на другого дорослого і 4 500 на дитину. Якщо врахований дохід сім’ї становить 8 000 гривень на місяць, орієнтовна допомога становитиме 4 150 гривень.

Для однієї працездатної людини розрахункова межа становить 4 500 гривень. Для двох дорослих — 7 650, для дорослого з дитиною — 9 000, для двох дорослих із двома дітьми — 16 650 гривень.

Якщо врахований дохід дорівнює розрахунковій сумі або перевищує її, допомога виходить нульовою. ПФУ в такому разі відмовить.

Для людей, які досягли 60 років, але не мають достатнього стажу для пенсії, діє інша шкала. За стажу менш як 10 років у розрахунок беруть 2 385 гривень, від 10 до 20 років — 2 790, від 20 до 30 років — 3 150, від 30 років — 3 960 гривень.

Остаточну суму визначає Пенсійний фонд. Самостійний розрахунок допоможе зрозуміти, чи є сенс звертатися, але не замінить рішення ПФУ.

Через що можуть відмовити

Навіть дуже низький дохід ще не гарантує виплату: ПФУ перевіряє, чи працюють дорослі члени сім’ї, скільки родина має житла й автомобілів, чи є гроші на депозитах і на що сім’я витрачала великі суми протягом останнього року.

Однією з причин відмови може стати тривала незайнятість. Якщо працездатна людина віком від 18 до 60 років сумарно понад три місяці протягом розрахункового періоду не працювала, не служила, не навчалася, не займалася підприємництвом і не перебувала на обліку в центрі зайнятості, родина може втратити право на допомогу.

У правилах є винятки для людей, які доглядають за малими дітьми, людьми з інвалідністю, людьми віком понад 80 років та в інших визначених випадках.

Перевірять і майно. Допомогу можуть не призначити, якщо хтось із сім’ї протягом останніх 12 місяців придбав нерухомість, автомобіль, цінні папери, віртуальні активи чи інші визначені правилами товари більш як на 100 тисяч гривень. Окреме обмеження стосується придбання валюти й банківських металів на таку суму.

Понад 100 тисяч гривень на депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики також можуть закрити шлях до виплати. Як і більше одного автомобіля віком до 15 років чи друга квартира, що не підпадає під винятки.

Водночас не кожна велика витрата автоматично означає відмову. У правилах окремо виведені медичні й освітні послуги, комунальні платежі в межах нормативів, житло, придбане за бюджетною програмою, і будматеріали, оплачені коштами «єВідновлення».

Повний перелік обмежень і винятків містить інформаційна картка послуги ПФУ.

Якщо майно в окупації

Для переселенця перевірка нерухомості може звучати як поганий жарт: на папері житло є, а у житті — немає навіть можливості перевірити, чи вціліли двері. У правилах базової допомоги для такого майна передбачили виняток: житло на тимчасово окупованій території або території можливих чи активних бойових дій не повинно враховуватися як друга квартира чи будинок, якщо для цієї території не визначено дату завершення окупації або бойових дій.

Так само не повинно заважати знищене чи непридатне для проживання житло, кімната в гуртожитку, нерухомість у спільній власності та приміщення площею менш як 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї. Для пошкодженої або знищеної квартири можуть знадобитися відомості з Реєстру пошкодженого та знищеного майна чи документ від місцевої влади.

Як оформити й чи припинять старі виплати

Подати заяву можна в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від зареєстрованого місця проживання. Спочатку один із повнолітніх членів сім’ї подає заяву про намір отримувати базову допомогу. ПФУ перевіряє відомості й повідомляє попередню суму. Якщо родину влаштовує розрахунок, усі повнолітні члени підписують заяву про призначення.

До цього моменту чинні виплати не припиняють: людина спочатку бачить, скільки їй пропонує держава, і лише потім вирішує, чи погоджуватися.

Після остаточного переходу базова допомога замінить виплати, які об’єднують у нову суму: допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам, тимчасову допомогу дітям у визначених випадках та окремі виплати людям без права на пенсію й людям з інвалідністю.

Чи залишаться виплати ВПО