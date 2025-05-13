Студентів, які навчалися за кошти бюджету, можуть зобов’язати відпрацювати

Міністерство освіти і науки України готує нововведення, яке передбачає обовʼязкове відпрацювання студентами-бюджетниками певного періоду часу за своєю спеціальністю. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Випускники повинні будуть брати участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості у співпраці з роботодавцями.

📢 «Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов’язки перед нею», — наголосив Винницький.

🔎 Він пояснив, що ініціатива насамперед стосуватиметься випускників педагогічних, медичних та інших спеціальностей, які є критично важливими для функціонування державного сектору.

📊 За словами чиновника, нову програму планується ухвалити найближчим часом, а її мета — ефективне використання бюджетних коштів. Урядовці наголошують, що нині багато студентів-бюджетників не працюють за фахом після завершення навчання, чим держава втрачає інвестиції у підготовку спеціалістів.

📢 Свою позицію висловив і голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. В інтерв’ю українському медіа він зауважив: «Держава витрачає гроші на підготовку, але не отримує фахівців. Це потрібно змінювати».

Крім того, у Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії цього року значна кількість студентів-чоловіків може бути відрахована. Ймовірною причиною є питання, пов’язані з мобілізаційним статусом.

🎓 Також, за словами Винницького, у 2025 році очікується скорочення кількості бюджетних місць для вступу до аспірантури. Якщо у 2024 році їх було понад 7 тисяч, то цьогоріч ця цифра, за попередніми оцінками, становитиме близько 5 тисяч. Точні дані ще уточнюються.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Уряд України затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Відтепер усі документи — від атестата до диплома доктора наук — прирівнюються до паперових аналогів і стають доступними онлайн.