П’ятниця, 2 Травня, 2025
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Усі документи про освіту стануть доступними онлайн

Денис Молотов
Денис Молотов
Усі документи про освіту стануть доступними онлайн

Уряд України затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Відтепер усі документи — від атестата до диплома доктора наук — прирівнюються до паперових аналогів і стають доступними онлайн. Про це 2 травня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

📢 «Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні», — зазначив Мельничук.

🔗 Е-документ буде створюватися автоматично на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Він матиме унікальний цифровий ідентифікатор (QR-код, штрих-код або інший код) і буде доступний через застосунок та портал “Дія”.

🎓 До електронних документів належать:

  • атестати про середню освіту;
  • дипломи про вищу освіту;
  • документи про наукові ступені.

📲 Це рішення дозволяє спростити перевірку достовірності документів та покращити доступ до освітньої інформації як для громадян, так і для установ.

ℹ️ Нагадаємо, раніше в “Дії” також знову відкрили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

👉 Також раніше повідомлялось, що держава зараз посилено працює над створенням серйозної освітньої бази для реформи старшої школи та вкладає в цей напрямок мільйонні інвестиції. Реформа старшої школи проходитиме в межах Нової української школи та має розпочатися з вересня 2027 року.

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