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ЕКОНОМІКА

Стрімке падіння курсу біткоїна та криптовалют

Денис Молотов
Денис Молотов
Bitcoin продовжує стрімке падіння
Біткоїн продовжує стрімке падіння

Криптовалютний ринок продовжує стрімке падіння: біткоїн (bitcoin) опустився майже до 50 тисяч доларів, хоча ще тиждень тому його курс становив близько 70 тисяч доларів, повідомляє Bloomberg.

Станом на ранок 5 серпня, біткоїн впав до 50,900 доларів, що є найгіршим результатом з моменту краху біржі FTX. Ефір (etherium) втратив понад 20% своєї вартості, але згодом відновився до 2,286 долара. Більшість основних криптовалют також виявилися в мінусі.

Це падіння відбувається на тлі глобального розпродажу акцій, викликаного побоюваннями щодо економічних перспектив і сумнівами у виправданості великих інвестицій у штучний інтелект. Геополітична напруженість на Близькому Сході додатково посилює обережність інвесторів.

2 серпня американські біржові фонди, що торгують біткоїном, зафіксували найбільший відтік коштів за останні три місяці.

Як зазначає Гейден Г’юз з Evergreen Growth, цифрові активи постраждали через торгівлю єною та підвищення процентних ставок у Японії.

З моменту, коли у березні біткоїн досягнув рекордної позначки у 73,798 долара, він зазнав впливу численних факторів. Політична нестабільність в США та можливий продаж конфіскованих урядами біткоїнів також мали суттєвий вплив.

Шон Фаррелл з Fundstrat Global Advisors LLC зауважив, що перспективи менш жорсткої грошово-кредитної політики є сприятливою для криптовалют.

За даними Coinglass, за останню добу було ліквідовано близько 790 мільйонів доларів «бичачих» криптовалютних позицій.

📊 Проте, за останній рік bitcoin зріс у вартості приблизно на 16%, а золото – на 18%. Глобальні акції також продемонстрували зростання на 8%.

👉 Нагадаємо, що спостерігається стрімке падіння вартості біткоїна, що є нижче психологічного рівня у 60 тисяч доларів.

📈 Також у січні США зробили важливий крок у легалізації Bitcoin: SEC дозволила галузевим важковаговикам, таким як BlackRock, Invesco та Fidelity, а також дрібнішим конкурентам, включаючи Valkyrie, розпочати торги. Після цього криптовалюта почала стрімко дорожчати.

📌 Раніше було повідомлено, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global понизило довгострокові та короткострокові кредитні рейтинги України в іноземній валюті до рівня «вибірковий дефолт» – з CC/C до SD/SD.

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