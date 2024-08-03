Кредитні рейтинги України знижено – S&P Global

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global понизило довгострокові та короткострокові кредитні рейтинги України в іноземній валюті до рівня «вибірковий дефолт» – з CC/C до SD/SD. Причиною стало пропущення виплати за єврооблігаціями 1 серпня на фоні процесу реструктуризації боргу. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті S&P у суботу, 3 серпня.

📢«Ми розуміємо, що уряд вирішив призупинити виплати за облігаціями до реструктуризації. З цією метою уряд не здійснив купонну виплату за своїми єврооблігаціями 2026 року 1 серпня 2024 року, коли платіж мав бути здійснений, і ми не очікуємо виплат протягом договірного пільгового періоду облігацій у 10 робочих днів», – зазначено в заяві.

Внаслідок цього, рейтинг випуску єврооблігацій 2026 року знижено до D (дефолт) з попереднього CC. Водночас рейтинг CC за іншими випусками старших незабезпечених валютних облігацій України залишається підтвердженим.

Агентство також підтвердило суверенні рейтинги в гривні (LC) CCC+/C та рейтинг за національною шкалою uaBB.

📢 «Ми розуміємо, що державний борг України, деномінований у гривні, не підлягає реструктуризації. Прогноз за рейтингом LC залишається стабільним», – йдеться у повідомленні.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт). Аналітики вважають, що угода між урядом держави та деякими власниками єврооблігацій щодо умов реструктуризації є початком процесу, схожого на дефолт.

👉 Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Україна досягла домовленості щодо виплат за зовнішнім боргом. Це важливий етап реструктуризації, що дозволить зекономити 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років.

📌Раніше також Міністерство фінансів попередило про загрозу грошового забезпечення військових. Бюджетний дефіцит України вже сягає 500 мільярдів гривень.