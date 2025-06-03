США змінять військово-командний статус Гренландії

США готуються змінити військово-командний статус Гренландії, передавши її з-під юрисдикції Європейського командування (EUCOM) до Північного командування (NORTHCOM), відповідального за захист континентальної Північної Америки. Про це повідомило видання Politico 3 червня.

Цей крок, за оцінками аналітиків, має як символічне, так і стратегічне значення. Адже фактично наближає автономну територію Данії до американської сфери безпеки.

Офіційне оголошення очікується найближчими днями. Передача Гренландії під NORTHCOM надасть США ширші повноваження у регіоні Арктики. З’явиться можливість розширити мережу радарів протиракетної оборони Golden Dome. А також посилити моніторинг активності росії та Китаю на півночі.

📌 Раніше, ще під час першого президентського терміну, Дональд Трамп відкрито заявляв про бажання «викупити» Гренландію. Згодом він не виключив можливість захоплення острова військовим шляхом.

☝️ Цього разу крок виглядає менш радикальним, але потенційно не менш впливовим. Попри це, інші частини Королівства Данія — Данія та Фарерські острови — залишаться в підпорядкуванні Європейського командування США, що може створити асиметрію у військовій політиці щодо північних територій.

У березні поточного року базу Пітуффік у Гренландії відвідали віцепрезидент США Джей Ді Венс і колишній радник з національної безпеки Майк Волтц. Під час візиту Венс відкрито закликав місцеву владу «домовитися з Вашингтоном», наголосивши:

📢 «Під американською безпековою парасолькою Гренландія почуватиметься надійніше, ніж під данською».

⚠️ Ці заяви та рішення викликали занепокоєння в Європі та НАТО. У січні Данія оголосила про виділення $2 мільярдів на посилення безпеки Гренландії — частково як відповідь на дедалі активніші дії США. Втім, Вашингтон продовжив реалізацію свого стратегічного курсу.

📌 Раніше з’являлася інформація про те, що в США розроблено не силовий, а м’який сценарій залучення Гренландії — через роботу з громадською думкою місцевого населення.

📝 Також повідомлялось, що в Білому домі розглядають модель асоційованої угоди, подібної до тієї, яку США мають з острівними державами Тихого океану. Це дозволить зміцнити політичні й економічні зв’язки без прямої анексії території.