США вивчають можливість укладення угоди COFA з Гренландією — ЗМІ

Білий дім розробляє стратегію залучення Гренландії до своєї орбіти впливу шляхом укладення угоди COFA. Договору про вільну асоціацію, аналогічну тим, які Сполучені Штати вже мають з острівними країнами Мікронезія, Маршаллові Острови та Палау. Про це 9 травня повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела серед американських чиновників.

📢 «Модель COFA дозволяє Сполученим Штатам забезпечувати партнерів низкою послуг. Від оборонних гарантій до поштової логістики в обмін на стратегічний військовий доступ до їхньої території та переважно безмитну торгівлю», — наголошує видання.

За словами джерел, ідея не передбачає прямого включення Гренландії до складу США, як це раніше пропонував Дональд Трамп. Однак COFA може стати компромісом, який зміцнить позиції Вашингтона на острові. Проте, щоб угода COFA набула чинності, Гренландія має стати суверенною державою, оскільки такі договори США укладають винятково з незалежними країнами.

Наразі Гренландія перебуває у складі Королівства Данія. Данські чиновники не беруть участі в консультаціях щодо COFA та виступають проти ідеї передачі острова. Вони підкреслюють, що «Майбутнє Гренландії має вирішувати її народ».

📊 Опитування свідчать, що значна частина гренландців підтримує ідею незалежності, втім більшість не бажає інтеграції зі США. Відтак перспектива передачі елементів суверенітету американцям може викликати у населення певну недовіру.

Серед учасників перемовин видання називає тимчасового старшого директора Ради нацбезпеки США з питань Західної півкулі Маркуса Томі, представника Ради з енергетичної домінації Девіда Коплі, а також співробітників Національної економічної ради.

Ані Білий дім, ані посольство Данії, ані представництво Гренландії у Вашингтоні не надали коментарів щодо ситуації, як і Міністерство внутрішніх справ США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США готують стратегічний план впливу на громадську думку в Гренландії, аби посилити свій контроль над арктичним регіоном не військовим, а дипломатичним шляхом.