Неділя, 8 Грудня, 2024
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США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів

Денис Молотов
Денис Молотов
США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України, сума якого становить $988 мільйонів. Про це повідомила пресслужба відомства.

У Пентагоні повідомили деталі щодо вмісту нового пакета допомоги.

Новий пакет надається в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) і включає:

      • Боєприпаси для систем HIMARS;
      • Безпілотні літальні апарати (БпЛА);
      • Обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального відновлення артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Це вже 22-й пакет військвої допомоги, який надається через програму USAI. Загальна сума американської військової підтримки для України від початку повномасштабної агресії росії перевищила $62 мільярди.

Обіцянка “лавини зброї”

Нагадаємо, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, у розмові з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, запевнив, що до середини січня Сполучені Штати надішлють Україні значний обсяг боєприпасів, ракет і бронетехніки.

📢 «Це буде справжня лавина зброї», — наголосив Салліван.

США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів

Також, нещодавно США повідомили про виділення ще одного пакету потужної військової допомоги Україні на $725 мільйонів.

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