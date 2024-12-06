Салліван: США нададуть масштабну військову допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена представила посилену стратегію підтримки України. Вона передбачає значне розширення військової допомоги та новий пакет санкцій проти росії. Як повідомляє The Guardian, деталі цієї ініціативи обговорили під час зустрічі радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Змістовна зустріч тривала понад годину.

📢 «До середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки», – запевнив Салліван. Крім того, він підкреслив, що американська сторона готова допомогти з підготовкою українських військових на навчальних базах за межами України.

Зазначається, що паралельно з військовою допомогою розглядається майже узгоджений пакет кредитної підтримки обсягом 20 мільярдів доларів. Ці кошти планують погашати за рахунок заморожених активів росії.

США також анонсували нові санкції проти рф, метою яких є значне ускладнення спроможностей агресора продовжувати бойові дії. За словами джерел видання The Guardian, ці обмеження мають зміцнити позиції України й створити передумови для майбутнього врегулювання воєнного конфлікту.

☝️ Нагадаємо, 1 грудня Салліван спростував чутки щодо можливого повернення ядерної зброї Україні, зазначивши, що такі плани не розглядаються.

Також стало відомо, що 27 листопада Дональд Трамп обрав генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України та росії.

👉 Також раніше було повідомлено, що президент Фінляндії Александер Стубб ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги на суму 25 мільйонів євро. У його склад увійде зимове спорядження для військових.