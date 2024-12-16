Понеділок, 16 Грудня, 2024
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США ввели нові санкції проти Китаю, КНДР та росії

Денис Молотов
Денис Молотов
США ввели нові санкції проти Китаю, КНДР та росії

Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій, які спрямовані проти низки банківських установ у Китаї та Північній Кореї, російських нафтових компаній, а також посадовців із КНДР. Ці заходи спрямовані на припинення незаконного отримання прибутків Пхеньяном в обхід міжнародних обмежень. Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у понеділок, 16 грудня.

📢 «Сьогодні OFAC запровадив санкції проти дев’яти осіб і семи організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР», – йдеться в офіційній заяві.

Окрім цього, Держдепартамент США ввів додаткові санкції проти трьох структур, пов’язаних із програмою балістичних ракет Північної Кореї.

До санкційного списку увійшли північнокорейські банки GTB, KMCB, а також китайські відділення фінансових установ Choe та Kim. Обмеження стосуються також керівників північнокорейських розвідувального та пропагандистського відомств, військових командирів і навіть професора фізики університету в КНДР.

Санкції торкнулися і низки російських компаній, зокрема Vostok Trading LLC, DV Ink LLC, Novosibirskoblgaz LLC, Sibregiongaz та Okryu Trading Company. Ці організації, за даними Мінфіну США, нелегально постачали до Північної Кореї тисячі тонн нафти й газу, порушуючи міжнародні норми.

Раніше США вже вводили обмеження за фінансові операції між росією та КНДР. Як повідомляється, російські банки, зокрема “МРБ Банк” у Південній Осетії, створювали кореспондентські рахунки для північнокорейських установ, що дозволяло переводити мільйони доларів готівкою.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що влада США розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти так званого “тіньового флоту” рф. Також не виключає санкцій проти китайських банків. Про це міністерка фінансів США Джанет Єллен

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