Середа, 11 Лютого, 2026
США розмістили мобільні ракетні установки у Катарі

Денис Молотов
США розмістили мобільні ракетні установки у Катарі
Ілюстративне фото з відкритих джерел: MIM-104F

США розгорнули ракети «Patriot» у мобільних пускових установках на авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Про це 11 лютого повідомляє Reuters.

Замість напівстатичних платформ ракети встановили на мобільні вантажівки, що дозволяє швидко змінювати позиції для оборони або можливого удару. Такий крок пов’язують зі зростанням напруженості у відносинах між США та Іраном.

Перехід до мобільних систем означає:

  • підвищену оперативність реагування;
  • можливість швидкого переміщення у разі загрози;
  • зменшення вразливості стаціонарних позицій.

Аналітики розглядають це як сигнал про зростання безпекових ризиків у регіоні.

Порівняння супутникових знімків за січень і початок лютого свідчить про збільшення концентрації американської військової техніки на базах Близького Сходу.

Зокрема, активність зафіксовано на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії, де помітили:

  • 17 літаків F-15E;
  • 8 штурмовиків A-10 Thunderbolt;
  • 4 транспортні літаки C-130;
  • 4 неідентифіковані гелікоптери;

Наприкінці січня ці літаки на знімках не фіксувалися.

США також мають військові бази в: Іраку, Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, ОАЕ, Омані, Туреччині та на Дієго-Гарсія в Індійському океані.

⚠️ Зростання напруженості

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість бомбардування Ірану через його ядерну та балістичну програми, підтримку союзних угруповань у регіоні та внутрішню політику Тегерана.

Своєю чергою, після нового раунду переговорів зі США в Омані міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що навіть у разі війни країна не відмовиться від своєї ядерної програми.

Розгортання ракет «Patriot» у Катарі розглядається як елемент підготовки до можливих сценаріїв подальшої ескалації на Близькому Сході.

