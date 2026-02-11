США розмістили мобільні ракетні установки у Катарі

США розгорнули ракети «Patriot» у мобільних пускових установках на авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Про це 11 лютого повідомляє Reuters.
Замість напівстатичних платформ ракети встановили на мобільні вантажівки, що дозволяє швидко змінювати позиції для оборони або можливого удару. Такий крок пов’язують зі зростанням напруженості у відносинах між США та Іраном.
Перехід до мобільних систем означає:
- підвищену оперативність реагування;
- можливість швидкого переміщення у разі загрози;
- зменшення вразливості стаціонарних позицій.
Аналітики розглядають це як сигнал про зростання безпекових ризиків у регіоні.
Порівняння супутникових знімків за січень і початок лютого свідчить про збільшення концентрації американської військової техніки на базах Близького Сходу.
Зокрема, активність зафіксовано на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії, де помітили:
- 17 літаків F-15E;
- 8 штурмовиків A-10 Thunderbolt;
- 4 транспортні літаки C-130;
- 4 неідентифіковані гелікоптери;
Наприкінці січня ці літаки на знімках не фіксувалися.
США також мають військові бази в: Іраку, Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, ОАЕ, Омані, Туреччині та на Дієго-Гарсія в Індійському океані.
⚠️ Зростання напруженості
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість бомбардування Ірану через його ядерну та балістичну програми, підтримку союзних угруповань у регіоні та внутрішню політику Тегерана.
Своєю чергою, після нового раунду переговорів зі США в Омані міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що навіть у разі війни країна не відмовиться від своєї ядерної програми.
Розгортання ракет «Patriot» у Катарі розглядається як елемент підготовки до можливих сценаріїв подальшої ескалації на Близькому Сході.