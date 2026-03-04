ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

США потопили найбільший іранський носій дронів

Денис Молотов
США потопили найбільший іранський носій дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел: корабель Іранського флоту.

Вже на самому початку операції «Епічна лють» проти Ірану США знищили носій бойових дронів Shahid Bahman Bagheri (названий на честь “мученика” Ірано-іракської війни 1980-х років). Про це повідомляє Die Welt у середу, 4 березня.

Йдеться про великий корабель іранського флоту, який раніше був звичайним контейнеровозом, але згодом пройшов глибоку модернізацію.

☝️ Shahid Bahman Bagheri став першим у світі спеціалізованим носієм бойових дронів. Водночас він міг приймати на борт не лише безпілотники, а й вертольоти та ракетне озброєння.

За водотоннажністю — близько 42 тисяч тоннShahid Bahman Bagheri став найбільшим військовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни.

Нагадаємо, починаючи з 28 лютого американські сили знищили 17 іранських кораблів, включно з підводним човном, а також завдали ударів приблизно по двох тисячах цілей.

Згодом повідомлялося, що саме підводний човен атакував фрегат Військово-морських сил Ірану IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

КРИМІНАЛ

рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів

ВАЖЛИВО

Екстрене засідання ООН через Іран: рф вимагає припинення вогню

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 235 бойових зіткнень, ворог завдав 68 авіаударів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Трамп назвав можливі строки війни з Іраном

ПОЛІТИКА

Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Іран оголосив про «закриття» Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО

ЛУГАНЩИНА

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

КРИМІНАЛ

Плани США удару по Ірану змінили в останній момент – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип