США потопили найбільший іранський носій дронів

Вже на самому початку операції «Епічна лють» проти Ірану США знищили носій бойових дронів Shahid Bahman Bagheri (названий на честь “мученика” Ірано-іракської війни 1980-х років). Про це повідомляє Die Welt у середу, 4 березня.

Йдеться про великий корабель іранського флоту, який раніше був звичайним контейнеровозом, але згодом пройшов глибоку модернізацію.

☝️ Shahid Bahman Bagheri став першим у світі спеціалізованим носієм бойових дронів. Водночас він міг приймати на борт не лише безпілотники, а й вертольоти та ракетне озброєння.

За водотоннажністю — близько 42 тисяч тонн — Shahid Bahman Bagheri став найбільшим військовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни.

Нагадаємо, починаючи з 28 лютого американські сили знищили 17 іранських кораблів, включно з підводним човном, а також завдали ударів приблизно по двох тисячах цілей.

Згодом повідомлялося, що саме підводний човен атакував фрегат Військово-морських сил Ірану IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки.