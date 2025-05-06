США платитимуть нелегалам за добровільне залишення країни

Адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа пропонує фінансову винагороду нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно залишити територію Сполучених Штатів. Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство внутрішньої безпеки США.

У повідомленні зазначено, що кожен мігрант, який вирішить скористатися програмою добровільного повернення, отримає $1 тис. після підтвердження виїзду за допомогою спеціального мобільного застосунку CBP Home.

📢 «“Самостійна депортація” – оптимальний, максимально безпечний і такий, що потребує мінімальних витрат, спосіб покинути США, уникнувши арешту, якщо ви перебуваєте в країні нелегально», — заявив глава міністерства Крісті Ноем.

Зазначається, що держава бере на себе витрати за проїзд додому. Саму ж грошову винагороду можна отримати після реєстрації виїзду в мобільному додатку. Після фіксації факту повернення $1 тис. надходять на рахунок особи.

Раніше повідомлялось, що команда Трампа розглядає план щорічної депортації близько мільйона осіб. Це, у разі реалізації, стане наймасштабнішою операцією з вислання нелегалів за всю історію США.

📌 Нагадаємо, ще в перший день президентства Дональд Трамп підписав указ про зміну правил набуття громадянства для дітей, народжених на території США. Нововведення набуде чинності протягом 30 днів із моменту підписання й поширюватиметься на дітей, народжених після впровадження цього указу. Його дія стосується ситуацій, коли батьки перебувають у США нелегально. Також, коли мати тимчасово перебуває в країні (наприклад, за візою), а батько дитини не є громадянином США.