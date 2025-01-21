Трамп обмежив надання громадянства США за народженням

Новообраний президент США Дональд Трамп, обійнявши посаду, у свій перший робочий день підписав указ, спрямований на зміну процедури надання громадянства дітям, народженим на території Сполучених Штатів. Як повідомляє CNN, це сталося у вівторок, 21 січня.

У документі йдеться про заборону федеральним установам видавати певні види документів, які зазвичай надаються громадянам країни.

Нововведення набуде чинності протягом 30 днів із моменту підписання й поширюватиметься на дітей, народжених після впровадження цього указу. Його дія стосується ситуацій, коли батьки перебувають у США нелегально. Також, коли мати тимчасово перебуває в країні (наприклад, за візою), а батько дитини не є громадянином США.

Законодавча основа указу базується на терміні “підпадають під юрисдикцію”, який використовується в 14-й поправці до Конституції США.

Прихильники посилення імміграційної політики вважають, що діти нелегальних іммігрантів не “підпадають під юрисдикцію” Сполучених Штатів і, відповідно до Конституції, не можуть автоматично отримати громадянство.

☝️ Нагадаємо, що 20 січня Дональд Трамп склав присягу під час урочистої церемонії у Вашингтоні, ставши 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Він став другим президентом в історії США, який повторно виграє президентство не підряд, та заступає на черговий терміни. Церемонія інавгурації пройшла на Капітолійському пагорбі у столиці США – Вашингтоні.

Раніше Трамп неодноразово публічно заявив про наміри швидко закрити прикордонні переходи для нелегальних мігрантів.