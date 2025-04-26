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США підтвердили смерть сина чиновниці ЦРУ, що воював на боці росіян

Денис Молотов
Денис Молотов
США підтвердили смерть сина чиновниці ЦРУ, що воював на боці росіян

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США підтвердило факт загибелі 21-річного сина високопоставленої чиновниці Джуліани Ґалліни Ґлосс на війні в Україні. Там він перебував та воював на боці російських окупантів. Про це повідомляє NBC News із посиланням на офіційні джерела.

Як зазначив речник ЦРУ, родина Ґлоссів пережила особисту трагедію навесні 2024 року, коли їхній син Майкл, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув у зоні бойових дій в Україні.

📢 «ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Ґлосс, а не питанням національної безпеки», — підкреслив речник агентства.

США підтвердили смерть сина чиновниці ЦРУ, що воював на боці росіянПершими інформацію про загибель Майкла Ґлосса оприлюднив сайт Important Stories, посилаючись на дані з російських джерел і профілю загиблого у соціальних мережах.

Відомо, що на своїй сторінці російської соцмережі «ВКонтакте» Майкл публікував світлини з Красної площі у москві, висловлював прихильність до російської армії, а українське військо називав «корумпованим». Західні медіа він критикував, називаючи їх «пропагандистськими».

Хоча ЦРУ офіційно підтвердило смерть Майкла, у відомстві утрималися від уточнення, на чиєму боці він воював. Там також наголосили, що родина переживає глибоку особисту втрату й просить поваги до приватного життя.

В офіційному некролозі родичі Майкла зазначили, що він загинув «під час подорожі Східною Європою». Однак про участь у війні або перебування на росії згадки не було.

☝️ Нагадаємо, що 21-річний Майкл Ґлосс, син заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліани Ґалліни Ґлосс, загинув на Донеччині у складі російського штурмового підрозділу. За інформацією ЗМІ, хлопець прагнув «допомогти» росії. Начебто, загиблий іноземець все-таки позиціонував себе як «пацифіст» та сподівався уникнути участі у бойових діях «зі зброєю в руках».

📌 Також раніше повідомлялось, що в москві 25 квітня відбувається зустріч путіна і Віткоффа — про це офіційно повідомив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, російський диктатор володимир путін зустрічається з американським представником президента США Стівом Віткоффом.

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