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США можуть передати Україні додаткову систему Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
США можуть передати Україні додаткову систему Patriot

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні додаткового комплексу «Patriot», повідомляє The Wall Street Journal у вівторок, 8 липня. Як зазначає видання, це може стати першим випадком, коли президент Дональд Трамп санкціонує постачання великої системи озброєнь.

📢 “Цей крок став першим випадком, коли Трамп схвалив надання Україні великої системи озброєнь понад кількість, санкціоновану Білим домом часів президентства Джо Байдена”, — зазначає WSJ.

За інформацією джерел, Білий дім уже звернувся до Пентагону з проханням опрацювати додаткові варіанти військової допомоги. Включаючи надання ще одного зенітно-ракетного комплексу «Patriot» для України. Водночас американські чиновники аналізують, чи зможуть інші союзники також передати свої системи ЗРК.

☝️ За словами колишнього представника Пентагону, наразі Київ отримав три комплекси «Patriot» від США, ще три передала Німеччина, а також один — консорціум європейських держав. Проте не всі установки перебувають у бойовій готовності через потребу в ремонті та обслуговуванні.

📢 «Ми говоримо про дуже складні технологічні системи, які потребують постійної технічної підтримки, тому їхня ефективність залежить не лише від кількості, а й від рівня обслуговування», — зазначив колишній чиновник оборонного відомства США.

👉 Раніше Міністерство оборони США повідомило про постачання додаткової оборонної зброї Україні, відповідно до розпорядження президента Дональда Трампа. Як уточнює Axios, частина необхідного озброєння вже була доставлена українській армії.

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