США можуть передати Україні додаткову систему Patriot

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні додаткового комплексу «Patriot», повідомляє The Wall Street Journal у вівторок, 8 липня. Як зазначає видання, це може стати першим випадком, коли президент Дональд Трамп санкціонує постачання великої системи озброєнь.

📢 “Цей крок став першим випадком, коли Трамп схвалив надання Україні великої системи озброєнь понад кількість, санкціоновану Білим домом часів президентства Джо Байдена”, — зазначає WSJ.

За інформацією джерел, Білий дім уже звернувся до Пентагону з проханням опрацювати додаткові варіанти військової допомоги. Включаючи надання ще одного зенітно-ракетного комплексу «Patriot» для України. Водночас американські чиновники аналізують, чи зможуть інші союзники також передати свої системи ЗРК.

☝️ За словами колишнього представника Пентагону, наразі Київ отримав три комплекси «Patriot» від США, ще три передала Німеччина, а також один — консорціум європейських держав. Проте не всі установки перебувають у бойовій готовності через потребу в ремонті та обслуговуванні.

📢 «Ми говоримо про дуже складні технологічні системи, які потребують постійної технічної підтримки, тому їхня ефективність залежить не лише від кількості, а й від рівня обслуговування», — зазначив колишній чиновник оборонного відомства США.

👉 Раніше Міністерство оборони США повідомило про постачання додаткової оборонної зброї Україні, відповідно до розпорядження президента Дональда Трампа. Як уточнює Axios, частина необхідного озброєння вже була доставлена українській армії.