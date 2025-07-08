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Пентагон підтвердив постачання зброї Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Пентагон підтвердив постачання зброї Україні

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет оборонної допомоги Україні, реалізований згідно з розпорядженням президента Дональда Трампа. Відповідна заява була оприлюднена у понеділок, 7 липня, на офіційному сайті відомства.

📢 «За розпорядженням президента Трампа, Міністерство оборони відправить в Україну додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо, щоб забезпечити тривалий мир та припинення вбивств», — йдеться в офіційній заяві Пентагону.

☝️ У документі також зазначається, що оцінка військових поставок по всьому світу, яку ініціював Трамп, залишається актуальною та є частиною більш широкої стратегії забезпечення безпеки союзників США.

Раніше цього ж дня глава Білого дому відповів на запитання журналіста про перспективу нових постачань озброєння до Києва. Дональд Трамп підтвердив такі наміри та наголосив:

📢 «Ми збираємося надіслати більше зброї. Ми маємо. Вони мають бути в змозі захистити себе. По них зараз дуже сильно б’ють. Дуже сильно б’ють. Нам доведеться відправити більше зброї. Оборонна зброя насамперед. Але по них зараз дуже, дуже б’ють».

📰 Нагадаємо, кілька днів тому одна з провідних американських газет, яку вважають «улюбленою» для Трампа, опублікувала редакційну статтю із закликом надати Україні більше озброєння. Там підкреслювалась необхідність підтримки Києва задля стримування агресії росії.

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