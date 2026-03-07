США можуть направити невеликий військовий контингент до Ірану

Президент США Дональд Трамп приватно висловлював серйозну зацікавленість у можливому розміщенні американських наземних військ на території Ірану. Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на кількох американських чиновників та джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями в адміністрації.

За інформацією співрозмовників, під час розмов із помічниками та представниками Республіканської партії Трамп обговорював потенційний післявоєнний сценарій для Ірану.

При цьому мова йшла не про масштабне вторгнення, а про обмежений військовий контингент США, який могли б використати для виконання конкретних стратегічних завдань.

☝️ Водночас, за даними джерел, президент США ще не ухвалював остаточних рішень і не віддавав наказів щодо введення наземних сил.

Попри це, сам факт приватних обговорень свідчить, що Трамп розглядає такий варіант серйозніше, ніж випливає з його публічних заяв.

📢 Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що оприлюднена інформація ґрунтується на припущеннях анонімних джерел.

За даними Пентагону, від початку конфлікту внаслідок іранських контратак загинули шестеро американських військових, ще 18 отримали поранення.

Джерела також повідомляють, що Трамп обговорював модель можливих відносин з Іраном після зміни влади.

Він порівнював її із ситуацією у Венесуелі після затримання колишнього президента Ніколаса Мадуро, коли Сполучені Штати підтримали нову владу на чолі з Делсі Родрігес та отримали вигоди від співпраці в нафтовій галузі.

В інтерв’ю газеті New York Post Трамп також заявив, що не виключає використання наземних сил у конфлікті.

На думку експертів, можливе розгортання військ США в Ірані могло б означати проведення обмежених спеціальних операцій.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий до можливого введення американських військ.

Раніше Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що Сполучені Штати погодяться лише на безумовну капітуляцію Ірану, і будь-які інші угоди не розглядаються.