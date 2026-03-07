ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США можуть направити невеликий військовий контингент до Ірану

Денис Молотов
США можуть направити невеликий військовий контингент до Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Президент США Дональд Трамп приватно висловлював серйозну зацікавленість у можливому розміщенні американських наземних військ на території Ірану. Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на кількох американських чиновників та джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями в адміністрації.

За інформацією співрозмовників, під час розмов із помічниками та представниками Республіканської партії Трамп обговорював потенційний післявоєнний сценарій для Ірану.

При цьому мова йшла не про масштабне вторгнення, а про обмежений військовий контингент США, який могли б використати для виконання конкретних стратегічних завдань.

☝️ Водночас, за даними джерел, президент США ще не ухвалював остаточних рішень і не віддавав наказів щодо введення наземних сил.

Попри це, сам факт приватних обговорень свідчить, що Трамп розглядає такий варіант серйозніше, ніж випливає з його публічних заяв.

📢 Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що оприлюднена інформація ґрунтується на припущеннях анонімних джерел.

За даними Пентагону, від початку конфлікту внаслідок іранських контратак загинули шестеро американських військових, ще 18 отримали поранення.

Джерела також повідомляють, що Трамп обговорював модель можливих відносин з Іраном після зміни влади.

Він порівнював її із ситуацією у Венесуелі після затримання колишнього президента Ніколаса Мадуро, коли Сполучені Штати підтримали нову владу на чолі з Делсі Родрігес та отримали вигоди від співпраці в нафтовій галузі.

В інтерв’ю газеті New York Post Трамп також заявив, що не виключає використання наземних сил у конфлікті.

На думку експертів, можливе розгортання військ США в Ірані могло б означати проведення обмежених спеціальних операцій.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий до можливого введення американських військ.

Раніше Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що Сполучені Штати погодяться лише на безумовну капітуляцію Ірану, і будь-які інші угоди не розглядаються.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

ВАЖЛИВО

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день – що відомо по країнах на ранок

ПОДІЇ

Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації – Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу

ПОДІЇ

Результати засідання ЄК щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході

ПОЛІТИКА

Для переговорів з Іраном занадто пізно – Трамп

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

ВАЖЛИВО

Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами – що відомо на 6-й день війни

КОРДОН

Знищено російський газовий танкер Arctic Metagaz: рф звинуватила Україну

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках Генштаб

ВІЙНА

Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану

ВАЖЛИВО

Трамп назвав два сценарії завершення війни з Іраном

ВАЖЛИВО

Підприємцям Луганщини представлено нові програми фінансової підтримки

ЛУГАНЩИНА

ЄС виділив 1,5 млрд євро на нові програми підтримки України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип