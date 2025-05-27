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США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot

Сполучені Штати дозволили Німеччині передати Україні комплектуючі та ракети PAC-2 для системи протиповітряної оборони «Patriot», проте ці боєприпаси мають обмежену ефективність проти балістичних ракет. Про це повідомляє The Washington Post у понеділок, 26 травня, з посиланням на європейського дипломата, який побажав залишитися анонімним.

☝️ Ракети PAC-2 технічно застарілі порівняно з новішими PAC-3, і менш надійні у перехопленні сучасних балістичних загроз, зазначив співрозмовник газети.

📢 «Ці ракети гірше справляються з балістикою», — заявив дипломат. Його слова підтвердив також високопосадовець української розвідки. Він зазначив, що російську ракету середнього радіуса дії «Орєшнік» не можуть перехопити навіть PAC-3, не кажучи вже про PAC-2.

За словами джерел, українська протиповітряна оборона досі критично залежить від систем «Patriot». Попри наявність вітчизняних засобів та європейської допомоги в боротьбі з дронами та крилатими ракетами.

📢 «Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні засоби протиповітряної оборони і європейську допомогу для боротьби з безпілотниками і крилатими ракетами, їй все ще потрібні ракети Patriot і системи для перехоплення балістичних ракет», — наголосив чиновник.

У контексті змін у Білому домі українська сторона очікує нових умов. Як зазначає The Washington Post, в адміністрації Трампа, на відміну від попередньої, не розглядають можливість передавати Patriot безкоштовно.

📢 Один із високопосадовців Києва сказав: «Ми не очікуємо, Вашингтон заблокує продаж Україні майбутніх систем протиповітряної оборони, але розуміє, що Білий дім не віддасть їх безкоштовно».

⚠️ Тим часом, Повітряні сили України повідомили, що росія модернізувала власні балістичні ракети, ускладнивши роботу системам «Patriot».

📢 «Ці вдосконалення впливають на точність перехоплень навіть із залученням PAC-3, Системи Patriot тепер можуть спрацьовувати не так ефективно», — зазначили в ЗСУ.

☝️ Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадити нові санкції проти росії вже найближчими днями. Вказано, що через свою втому від затяжного конфлікту в Україні та розчарування діями кремля.

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