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У Дніпрі привітали підприємців Луганщини з професійним святом

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі привітали підприємців Луганщини з професійним святом
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Підприємці Луганщини взяли участь в урочистому заході з нагоди професійного свята, який відбувся у Дніпрі. Частина представників бізнес-спільноти регіону долучилася онлайн. Учасників привітали представники Луганської облдержадміністрації, податкової служби та підприємницьких об’єднань.

Під час заходу Почесною грамотою облдержадміністрації нагородили Ольгу Чабанову. Ще шестеро підприємців отримають обласні відзнаки через військові адміністрації своїх громад.

Підприємців привітали представники обласної влади

До учасників звернувся перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Іван Бочко. У своєму виступі він відзначив допомогу бізнесу українським військовим.

📢 «Ви робите вагомий внесок в розвиток країни не лише як платники податків чи роботодавці, але й як меценати та волонтери, що допомагають Збройним Силам України».

Також виступив Ігор Куденко, директор Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності облдержадміністрації. Він подякував підприємцям за щоденну працю.

Куденко відзначив роль бізнесу в наповненні бюджетів усіх рівнів і створенні нових робочих місць. Окремо він згадав внесок підприємців у підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках.

Хто долучився до вітань
  • Підприємців привітала Людмила Хворостян, виконувачка обов’язків начальника Головного управління ДПС у Луганській області.
  • До вітань приєднався Жан Кисіль — голова Регіональної ради підприємців при облдержадміністрації. Він також очолює ТОВ «СХІДНА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ».
  • Серед учасників був Олексій Малеванець, директор ТОВ «УкрХімЕкспорт». Він очолює Раду територіального відділення всеукраїнської громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ» в Луганській області.
  • До привітань також долучився підприємець Андрій Сімонов, голова громадської організації «Кремінська бізнес-асоціація».
Хто отримав обласну відзнаку

Почесною грамотою Луганської облдержадміністрації нагородили Ольгу Чабанову, директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРПОЖСТАНДАРТ».

Ще шестеро підприємців відзначені за значний особистий внесок у розвиток економіки регіону та з нагоди професійного свята. Їм вручать нагороди через представників військових адміністрацій відповідних громад.

👉 Також нагадаємо, що у Києві провели масштабний практичний інтенсив «Youth Policy Hub: Екосистема спроможності та стратегічного лідерства». Організатори присвятили захід посиленню управлінського потенціалу молодих громадян та їхній спроможності впливати на процеси ухвалення рішень.

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