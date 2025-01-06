Понеділок, 6 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році

Денис Молотов
Денис Молотов
Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році

Слово «бусифікація» було визнане словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті проєкту в понеділок, 6 січня.

Термін неологізм «бусифікація», що став ключовим у громадських обговореннях протягом року, стосується явища примусової мобілізації, яке здійснюється у прискореному порядку. Він описує ситуації, коли співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) забирають чоловіків призовного віку безпосередньо з вулиць і доставляють їх до військкоматів (центрів комплектування).

Саме слово походить від кореня «бус», що вказує на мікроавтобус, і суфіксоїда «-іфікація», який означає перетворення або дію (від лат. facio – роблю). Принцип утворення терміну схожий із такими словами, як «русифікація» чи «верифікація».

Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році

Серед інших слів, що претендували на звання слова року, переважна більшість так чи інакше пов’язана з повномасштабною війною в Україні. До списку увійшли такі терміни, як:

      • СЗЧ (самовільне залишення частини);
      • Курська операція;
      • втома;
      • переговори;
      • МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);
      • популізм;
      • Магура;
      • лалохезія (вживання лайки для зняття стресу або болю);
      • квадробери (молодіжна субкультура, представники якої імітують поведінку тварин).

☝️ Варто зазначити, що Оксфордський словник англійської мови визначив вираз brain rot (у перекладі – «гниття мозку») як слово 2024 року. Цей термін позначає надмірне споживання безглуздого контенту, що шкодить психічному здоров’ю. Тим часом Кембриджський словник обрав слово «маніфест» як своє слово року.

👉 Нагадаємо, що дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг», показало, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тоді як лише 29% респондентів довіряють їм.

Попередня стаття
Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Обстріли Херсонщини: росіяни вбили двох людей та 11 поранено

ВІЙНА

Українські військові відбили 17 атак росіян у курській області, ще 45 тривають – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Фото першого військовополоненого з Північної Кореї насправді зроблене ще у 2022 році

СТОПФЕЙК

ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників – нардеп

ПОДІЇ

СБУ: агентурна мережа рф планувала теракт серед військових на Київщині, серед 4 затриманих неповнолітній

ПОДІЇ

184 бойових зіткнення за добу: найгарячіше – на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Зеленський про корупцію: “в Україні складна антикорупційна система, але якщо ми знаходили когось – били по руках”

ПОДІЇ

Україна здобула медаль у санному спорті вперше з 2008 року

СПОРТ

Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

СУСПІЛЬСТВО

Українські захисники відбивають атаки на Куп’янському напрямку, а також відсікають штурм ворога на низці напрямків Донеччини

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип