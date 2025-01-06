Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році

Слово «бусифікація» було визнане словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті проєкту в понеділок, 6 січня.

Термін неологізм «бусифікація», що став ключовим у громадських обговореннях протягом року, стосується явища примусової мобілізації, яке здійснюється у прискореному порядку. Він описує ситуації, коли співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) забирають чоловіків призовного віку безпосередньо з вулиць і доставляють їх до військкоматів (центрів комплектування).

Саме слово походить від кореня «бус», що вказує на мікроавтобус, і суфіксоїда «-іфікація», який означає перетворення або дію (від лат. facio – роблю). Принцип утворення терміну схожий із такими словами, як «русифікація» чи «верифікація».

Серед інших слів, що претендували на звання слова року, переважна більшість так чи інакше пов’язана з повномасштабною війною в Україні. До списку увійшли такі терміни, як:

СЗЧ (самовільне залишення частини); Курська операція; втома; переговори; МСЕК (медико-соціальна експертна комісія); популізм; Магура; лалохезія (вживання лайки для зняття стресу або болю); квадробери (молодіжна субкультура, представники якої імітують поведінку тварин).



☝️ Варто зазначити, що Оксфордський словник англійської мови визначив вираз brain rot (у перекладі – «гниття мозку») як слово 2024 року. Цей термін позначає надмірне споживання безглуздого контенту, що шкодить психічному здоров’ю. Тим часом Кембриджський словник обрав слово «маніфест» як своє слово року.

👉 Нагадаємо, що дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг», показало, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тоді як лише 29% респондентів довіряють їм.