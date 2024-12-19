Четвер, 19 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Більшість українців не довіряє ТЦК: результати опитування

Денис Молотов
Денис Молотов
Більшість українців не довіряє ТЦК: результати опитування

Дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг», показало, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тоді як лише 29% респондентів довіряють їм.

Соціологи зазначають, що найвищий рівень недовіри до військовослужбовців ТЦК зафіксовано серед мешканців західних та прикордонних регіонів, а також серед чоловіків молодого віку.

Більшість українців не довіряє ТЦК: результати опитування

Загальна довіра до військових

Водночас як показує опитування, в українському суспільстві спостерігається високий рівень довіри до військових загалом. Зокрема:

      • 96% довіряють ветеранам АТО, які повернулися до лав ЗСУ;
      • 91% висловлюють довіру ветеранам поточної війни;
      • 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014–2021 років;
      • 94% підтримують військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання на передовій;
      • 76% довіряють військовим, які проходять службу в тилу (за винятком ТЦК).

Більшість українців не довіряє ТЦК: результати опитування

Опитування проводилося 5–6 грудня серед 1000 респондентів віком від 18 років. Участь брали мешканці всіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також районів, де на момент опитування не було доступу до українського мобільного зв’язку.

☝️ Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше зазначив, що порушення прав під час мобілізації все ще мають місце, хоча випадки фізичного насильства зменшилися. За його словами, так звана “бусифікація” поступово відходить у минуле.

Цього року громадяни подали близько 4000 звернень щодо, як вони вважають, неправомірних дій працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).

Попередня стаття
путін знову погрожує Києву ракетою «орєшнік»
Наступна стаття
ТЦК та поліція під Києвом пустили газ в салон авто з людьми та підпалили
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

ТЦК та поліція під Києвом пустили газ в салон авто з людьми та підпалили

ВАЖЛИВО

Китай може мати 1000 ядерних боєголовок до 2030 року – Пентагон

ПОДІЇ

Вступ в НАТО чи присутність європейських військ: Блінкен розкрив два можливі шляхи гарантування безпеки України

ПОДІЇ

У парламенті розповіли, що буде з тарифами та пенсіями у 2025 році

ВЛАДА

Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК

ВЛАДА

путін знову погрожує Києву ракетою «орєшнік»

ПОЛІТИКА

Бойка виключили з комітету з прав людини з другої спроби

ВЛАДА

Ураження стратегічного об’єкта окупантів у Ростовській області

ВАЖЛИВО

250 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

ПОДІЇ

Ефективний фактчекінг за допомогою ШІ: рекомендації StopFake

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"