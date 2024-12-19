Більшість українців не довіряє ТЦК: результати опитування

Дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг», показало, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тоді як лише 29% респондентів довіряють їм.

Соціологи зазначають, що найвищий рівень недовіри до військовослужбовців ТЦК зафіксовано серед мешканців західних та прикордонних регіонів, а також серед чоловіків молодого віку.

Загальна довіра до військових

Водночас як показує опитування, в українському суспільстві спостерігається високий рівень довіри до військових загалом. Зокрема:

96% довіряють ветеранам АТО, які повернулися до лав ЗСУ; 91% висловлюють довіру ветеранам поточної війни; 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014–2021 років; 94% підтримують військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання на передовій; 76% довіряють військовим, які проходять службу в тилу (за винятком ТЦК).



Опитування проводилося 5–6 грудня серед 1000 респондентів віком від 18 років. Участь брали мешканці всіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також районів, де на момент опитування не було доступу до українського мобільного зв’язку.

☝️ Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше зазначив, що порушення прав під час мобілізації все ще мають місце, хоча випадки фізичного насильства зменшилися. За його словами, так звана “бусифікація” поступово відходить у минуле.

Цього року громадяни подали близько 4000 звернень щодо, як вони вважають, неправомірних дій працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).