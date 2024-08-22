Скорочення військ рф у Калінінградській області спостерігає Литва

Командувач Збройними силами Литви Раймундас Вайкшнорас повідомив про значне скорочення чисельності російських сухопутних військ у Калінінградській області. Про це інформує видання Delfi.

На думку Вайкшнораса, це може бути наслідком суттєвих успіхів українських збройних сил у Курській області на росії.

📢 «З початком війни в Україні з Калінінграда було перекинуто значну кількість техніки та особового складу. Після ротації росіяни повернулися, але тепер видно, що спостерігається суттєве зменшення, принаймні сухопутних військ», – зазначив Вайкшнорас.

Він також попередив, що росія не відмовилася від своїх імперських амбіцій контролювати Балтійський регіон.

📢 «Залишається важливим зберігати пильність, оскільки система протиповітряної оборони на росії залишається потужною, і вони продовжують намагатися контролювати Балтійське море та регіон», – додав командувач.

👉 Нагадаємо, міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявляв, що після початку бойових дій у Курській області, росія почала перекидати військових із Калінінградської області.

📌 Відомо, що рф переміщує війська з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Ворог намагається робити це якомога непомітніше. Але дії ЗСУ в Курській області постійно погіршують положення окупантів на всіх напрямках в Україні.

📌 Також раніше з’явилась інформація, що СБУ спільно з Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на четвер завдали удару по складах з керованими авіабомбами (КАБами) та паливно-мастильними матеріалами на аеродромі «Маринівка». Цей військовий аеродром розташований у Волгоградській області на росії.