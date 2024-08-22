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Палає та вибухає черговий російський військовий аеродром – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Палає та вибухає черговий російський військовий аеродром - ЗМІ

Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на четвер завдали удару по складах з керованими авіабомбами (КАБами) та паливно-мастильними матеріалами на аеродромі «Маринівка», що розташований у Волгоградській області на росії. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на власні джерела в СБУ.

Згідно з інформацією співрозмовника видання, військовий аеродром у Маринівці активно використовується російськими ворожими силами для здійснення бомбардувань по лінії фронту в Україні.

📢 «Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація. СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», – зазначило джерело в СБУ.

👉 Нагадаємо, у ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону на росії повідомляли про звуки, схожі на дрони. Відбувались вибухи в небі. Ціллю атаки став аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташованому неподалік міста.

Згодом у соцмережах з’явилися відео, що фіксують масштабні вибухи на аеродромі Маринівка.

📌 Також, раніше було повідомлено, що українські дрони-камікадзе (БпЛА), керовані Головним управлінням розвідки (ГУР МО), 16 серпня атакували російський військовий аеродром «Саваслейка». Внаслідок влучного удару були знищені три російські літаки.

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