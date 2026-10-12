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Трамп захищає та виправдовує дизельну угоду з путіним

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп захищає та виправдовує дизельну угоду з путіним
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп та російський диктатор.

Президент США Дональд Трамп виступив на захист домовленості з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання дизельного пального. У дописі в Truth Social 12 жовтня він послався на закупівлі російських енергоносіїв Європейським Союзом і назвав своє рішення правильним для американців.

📢 «Європейський Союз заплатив росії 250 млрд доларів за енергоносії, але фейкові новинні ЗМІ навіть не хочуть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір для американського народу — завжди Америка понад усе», — заявив Трамп.

При цьому президент США не уточнив, за який період Євросоюз нібито витратив зазначену суму, та не навів джерела розрахунку. Отже, $250 млрд у цьому повідомленні є твердженням Трампа без пояснення його методології.

Які постачання анонсував Трамп і що дозволило OFAC

Про домовленість щодо російського дизеля Трамп оголосив 9 жовтня після телефонної розмови з путіним. За його словами, росія мала негайно поставити на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн пального, протягом листопада — ще 500 тисяч тонн, а після цього — мільйон тонн.

Окремо Трамп заявив про подальше постачання трьох мільйонів тонн дизеля в короткі терміни, пов’язавши цю перспективу зі станом російських нафтопереробних заводів.

Того самого дня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію №135. Вона дозволяє визначені операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, включно з ввезенням до США. Дозвіл діє до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року.

Документ стосується саме дизельного пального й не означає загального скасування санкцій проти росії. Він також не дозволяє списання коштів із рахунків російського центробанку, фонду національного добробуту та мінфіну в американських фінансових установах.

Як відреагувала Україна

Шостий президент України В.О. Зеленський у заяві на своєму офіційному каналі назвав дозвіл росії продавати нафтопродукти «інвестицією у війну». Він застеріг, що москва «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями, і наголосив на необхідності взаємних деескалаційних кроків.

Позиція України, за словами президента, полягає в готовності припинити удари по російській нафтопереробці, якщо росія припинить руйнувати українську енергетику.

Окремо, спілкуючись із журналістами 9 жовтня, Зеленський назвав нечесним використання української переговорної команди як «ширми» на тлі домовленостей Вашингтона з москвою. Він підкреслив, що дозвіл на експорт дизеля забезпечуватиме росії додаткові доходи для продовження війни саме тоді, коли українська делегація вела переговори зі США про мир.

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