Вівторок, 15 Липня, 2025
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Мерц підтвердив участь Берліна в поставках Patriot Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Мерц підтвердив участь Берліна в поставках Patriot Україні

Німеччина буде ключовим партнером у закупівлі систем протиповітряної оборони (ППО) «Patriot» для України, яку ініціювали Сполучені Штати. Про це у понеділок, 14 липня, повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у соцмережі X (колишній Twitter).

📌 За словами Мерца, ця домовленість є частиною нової ініціативи президента США Дональда Трампа, який оголосив про масштабне постачання озброєння Україні за умови фінансової участі європейських союзників.

📢 «Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору росії. Тільки таким чином тиск на москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об’єднуємося як партнери з політики безпеки», – написав Мерц.

☝️ Він зазначив, що сторони активно узгоджують технічні та фінансові деталі нової ініціативи. Берлін підтримує постійний зв’язок із партнерами, щоб пришвидшити процес реалізації.

📌 Дональд Трамп у своїй заяві раніше повідомив про підготовку до постачання 17 систем «Patriot» до України. За його словами, вони мають прибути вже найближчими днями, хоча він не уточнив, чи йдеться про повноцінні системи, чи окремі батареї.

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