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Балістична атака на Київ: Україна не отримала попередження від партнерів

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістична атака на Київ: Україна не отримала попередження від партнерів
Фото: наслідки балістичного удару по Києву / ДСНС України / 19.10.2026

Перед першою хвилею російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня Україна не отримала завчасного попередження від партнерів. Водночас перед другою хвилею повідомлення надійшло. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у коментарі NV. Цю інформацію підтверджує також Bloomberg.

Раніше журналіст RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рауфоглу повідомив із посиланням на джерела в Україні, що перед російським балістичним ударом американська сторона не передала попередження.

📢 «Знову не було завчасного попередження про балістичну атаку на Київ», — навів він слова своїх співрозмовників.

Шостий президент України В.О. Зеленський у ранковому зверненні теж заявив про відсутність попередження від партнерів. За його словами, протягом ночі росія атакувала Київ та Київську область кількома хвилями, застосувавши 16 балістичних ракет. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Що уточнили Повітряні сили

За поясненням Ігната, близько 23:00 попередження від партнерів не надійшло, однак українські військові оприлюднили повідомлення на підставі власної оперативної інформації. Перед наступним ударом, близько 03:00, партнери вже передали попередження.

Часу для реагування залишалося дуже мало — приблизно хвилина в обох випадках. Речник повідомив про технічні причини ненадходження інформації перед першою хвилею та роботу українських фахівців із партнерами над цим питанням.

У Києві загинула людина, восьмеро постраждали

За повідомленням ДСНС, наслідки нічного удару зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.

  • У Деснянському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. На місці загоряння виявили загиблу людину. Також пошкоджені автомобілі та станція метро.
  • У Солом’янському районі горіло приміщення медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхового будинку.
  • У Дніпровському районі пошкоджень зазнав заклад освіти.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня внаслідок російської балістичної атаки на Київ зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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